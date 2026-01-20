INFO Mercato : Le SRFC résiste à Chelsea pour Jérémy Jacquet

Jérémy Jacquet, la pépite du SRFC convoitée par Chelsea, parti pour rester au Stade Rennais cet hiver ? Le club breton pousse bien dans ce sens. Explications.

Mercato : Le SRFC veut garder Jérémy Jacquet cette saison

Révélation de la saison au Stade Rennais, Jérémy Jacquet alimente le mercato hivernal des Rouge et Noir. À seulement 20 ans, l’enfant de Bondy s’est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres d’Habib Beye et attire l’attention de plusieurs grands clubs européens, notamment le Paris SG, le Real Madrid, le Bayern Munich et Chelsea.

Dans cette course pour la signature du jeune défenseur central, les Blues, qui en ont fait l’une de leurs priorités pour cet hiver, tiendraient la corde. En effet, le journaliste Ben Jacobs assure que les dirigeants de Chelsea seraient en pleines discussions avec leurs homologues du SRFC afin de s’attacher les services de l’international espoir français.

Le principal concerné n’étant pas insensible à la perspective de découvrir la Premier League du côté de Stamford Bridge. Mais le dossier s’annonce particulièrement complexe. Le spécialiste mercato du tabloïd The Athletic précise que le Stade Rennais adopterait une position très ferme et réclamerait entre 60 et 65 millions d’euros pour libérer Jérémy Jacquet de son contrat qui court jusqu’en juin 2029.

Avec cette opération, le club rennais veut battre son record de vente, établi lors du transfert de Jérémy Doku à Manchester City pour environ 60 millions d’euros à l’été 2023. Par ailleurs, Habib Beye apprécie énormément le profil de Jacquet et souhaiterait le garder au moins jusqu’à la fin de la saison. Reste à voir comment va se terminer ce dossier.

