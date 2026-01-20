Coup de Théâtre à l’OM : Un attaquant en route pour Paris !

Le dégraissage se poursuit à l’OM qui est en passe de se séparer d’un attaquant. Neal Maupay va vraisemblablement rejoindre le Paris FC. Un accord a été scellé entre les deux écuries.

Mercato OM : Accord conclu, Neal Maupay envoyé à Paris FC

Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère dans tous les sens. Coté arrivées, le milieu de terrain d’Arsenal, Ethan Nwaneri, est attendu dans les prochaines heures à l’OM. Il devrait rejoindre le club phocéen sous la forme d’un prêt. Himad Abdelli (Angers) et Quinten Timber (Feyenoord) sont aussi en passe de rejoindre l’effectif phocéen.

Lire aussi : Mercato OM : Tout est signé, une recrue débarque mercredi

Mais avant de boucler ces arrivées, l’OM devra procéder à quelques ménages en son sein. Le jeune Robinio Vaz a été vendu à l’AS Rome pour 25 millions d’euros. Et un autre attaquant s’apprête à mettre les voiles. Il est question de Neal Maupay. L’Equipe assure que le Paris FC a conclu un accord avec l’Olympique de Marseille pour son transfert.

Il hésite à franchir le pas

Le Franco-argentin connait une saison particulièrement difficile à l’OM. Il avait été écarté du groupe de Roberto De Zerbi dès l’entame de la saison avant d’être réintégré récemment. Neal Maupay n’a participé qu’à quatre rencontres cette saison. Ce faible temps de jeu ne l’empêche pas de conserver une belle cote sur le marché des transferts.

👉🏼Nouvelle MAJ : Accord OM – PFC pour le transfert de Neal Maupay ! Il ne manque plus que l’accord de l’attaquant marseillais. (@lequipe) #TeamOM https://t.co/JWLgWHOGMB — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 20, 2026

Séville, Pise ou encore Cremonese étaient sur ses traces. Mais c’est finalement le Paris FC qui tient la corde pour sa signature. Reste désormais si Neal Maupay acceptera de franchir le pas. Les négociations s’intensifient dans ce sens. Même si l’ancien Niçois s’accroche jusqu’ici à son contrat expirant en juin 2029, l’idée de le voir s’en aller cet hiver prend de l’ampleur.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Ça chauffe, une autre signature imminente

À voir

INFO Mercato : Le SRFC résiste à Chelsea pour Jérémy Jacquet

Mercato OM : Accord proche, un crack d’Arsenal arrive !

Mercato OM : Lucas proche de signer ?