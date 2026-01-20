Mercato ASSE : Pourquoi Horneland ne demande rien cet hiver

L’entraîneur de l’ASSE n’a pas fait de demande de renforts cet hiver auprès de KSV. Et il a bien une raison, comme il l’a expliqué ces dernières heures.

ASSE : Horneland n’a pas demandé de nouveaux joueurs cet hiver

Eirik Horneland, coach de l’ASSE, a clairement indiqué qu’il n’attend pas de nouveaux joueurs dans son équipe cet hiver. Il préfère poursuivre le travail de développement de ses joueurs avec l’effectif actuel, en espérant le retour de tous les blessés.

« Je n’ai rien demandé. Je me concentre sur ceux qui sont là », a-t-il déclaré, tout en laissant une fenêtre ouverte : « Si le club veut renforcer un secteur, ce sera une bonne chose ».

Le technicien norvégien a ensuite dévoilé le secteur où son équipe a un manque : dans l’entrejeu. « D’un point de vue offensif, on n’a pas de besoin majeur. En revanche, au milieu, c’est peut-être là où on manque un peu quand Mahmoud Jaber est absent », a-t-il indiqué.

Horneland : « Ce n’est pas évident de trouver des joueurs prêts physiquement en janvier »

Dans des propos rapportés par Peuple-Vert, Eirik Horneland explique pourquoi il n’attend pas de nouveaux joueurs cet hiver. « Il faut des joueurs prêts physiquement, et ce n’est pas évident d’en trouver en janvier », a-t-il justifié.

Les seuls renforts que le coach de l’ASSE attend sont : les joueurs de retour de blessure. Il a déjà récupéré Chico Lamba et Ebenezer Annan. Le premier a joué contre Clermont Foot (1-0), tandis que le deuxième était sur le banc de touche, samedi dernier.

En reprise individuelle, la semaine dernière, Joao Ferreira et Joshua Duffus devraient retrouver le collectif cette semaine. Idem pour Djylian N’Guessan, affaibli par un virus avant Clermont. Victimes d’une gêne, Irvin Cardona (genou) et Zuriko Davitashvili devraient être disponibles pour Stade de Reims – ASSE, samedi (20h).

