Mercato OM : Tout est signé, une recrue débarque mercredi

Pablo Longoria
© Photo de Pablo Longoria, président de l'OM
La direction de l’OM, après plusieurs semaines de négociations, concrétise enfin son premier renfort hivernal. Ethan Nwaneri est attendu ce mercredi à Marseille.

Mercato OM : Accord total pour Ethan Nwaneri

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille prend une tournure spectaculaire. Plusieurs pistes séduisantes ont circulé ces dernières heures à l’OM, allant de Himad Abdelli à Quinten Timber. Mais c’est finalement le jeune prodige d’Arsenal, Ethan Nwaneri, qui sera le premier à rejoindre l’OM cet hiver.

Foot Mercato rapporte en effet que le club dirigé par Pablo Longoria a réussi à trouver un accord total pour le milieu offensif d’Arsenal. Il est question d’un prêt sans option d’achat, jusqu’au terme de la saison actuelle. Ethan Nwaneri s’apprête donc à relever un nouveau défi en Ligue 1.

Visite médicale prévue ce mercredi à Marseille

Le joueur de 18 ans est même attendu sur le sol marseillais dès demain, mercredi. Il sera soumis à la traditionnelle visite médicale. Une fois cette étape franchie, Ethan Nwaneri signera son contrat à l’OM afin d’intégrer immédiatement l’équipe.

Son arrivée imminente répond à une demande précise de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM souhaitait insuffler davantage de créativité et de variété technique à son animation offensive pour cette seconde partie de saison. Son vœu a été exaucé. Même si d’autres renforts sont attendus dans ce secteur de jeu clé.

