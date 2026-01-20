Mercato OM : Tout est signé, une recrue débarque mercredi

La direction de l’OM, après plusieurs semaines de négociations, concrétise enfin son premier renfort hivernal. Ethan Nwaneri est attendu ce mercredi à Marseille.

Mercato OM : Accord total pour Ethan Nwaneri

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille prend une tournure spectaculaire. Plusieurs pistes séduisantes ont circulé ces dernières heures à l’OM, allant de Himad Abdelli à Quinten Timber. Mais c’est finalement le jeune prodige d’Arsenal, Ethan Nwaneri, qui sera le premier à rejoindre l’OM cet hiver.

Foot Mercato rapporte en effet que le club dirigé par Pablo Longoria a réussi à trouver un accord total pour le milieu offensif d’Arsenal. Il est question d’un prêt sans option d’achat, jusqu’au terme de la saison actuelle. Ethan Nwaneri s’apprête donc à relever un nouveau défi en Ligue 1.

Visite médicale prévue ce mercredi à Marseille

Le joueur de 18 ans est même attendu sur le sol marseillais dès demain, mercredi. Il sera soumis à la traditionnelle visite médicale. Une fois cette étape franchie, Ethan Nwaneri signera son contrat à l’OM afin d’intégrer immédiatement l’équipe.

❗️ACCORD entre l’OM et Arsenal pour le prêt sans OA d’Ethan Nwaneri !

Le joueur devrait arriver dès demain à Marseille. (FM) #TeamOM pic.twitter.com/Ev8wUKx3Zf — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) January 20, 2026

Son arrivée imminente répond à une demande précise de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM souhaitait insuffler davantage de créativité et de variété technique à son animation offensive pour cette seconde partie de saison. Son vœu a été exaucé. Même si d’autres renforts sont attendus dans ce secteur de jeu clé.

