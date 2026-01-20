PSG : Grosse pression sur Ousmane Dembélé avant Sporting !

Ousmane Dembélé, après des mois de blessure, fera son grand retour en Ligue des champions lord du choc Sporting-PSG ce mardi. Le Ballon d’Or 2025 aura la lourde tâche à accomplir.

Sporting-PSG : Ousmane Dembélé, le sauveur attendu à Lisbonne

Le vendredi dernier, Ousmane Dembélé a dissipé les doutes entourant son état de santé. L’international tricolore a signé un doublé lors du succès du PSG contre Lille (3-0). Ses problèmes physiques récurrents aux ischios et aux mollets semblent désormais derrière lui. Il est à, présent prêt à assumer ses responsabilités pour la suite de la saison.

Le match de ce soir contre Sporting Lisbonne en Ligue des champions sera donc un grand test pour son retour. Surtout que le groupe du PSG compte plusieurs absences. Joao Neves, Kang-In Lee, Matveï Safonov et Quentin Ndjantou ne sont pas encore remis de leur blessure. Tandis qu’Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye ont récemment disputé la finale de la CAN 2025.

Le Paris Saint-Germain avec un groupe remanié

Luis Enrique se présentera avec un groupe remanié face au Sporting. C’est dans ce contexte que la pression monte autour d’un numéro 10 parisien. Ousmane Dembélé devra transformer son récent regain de forme en une performance sur le scène européenne. Ce choc Sporting-PSG est plus qu’un simple match de poules.

C’est un véritable examen de passage pour prouver qu’il peut en porter l’attaque parisienne en leader. Une prestation aboutie ce soir confirmerait définitivement son renouveau physique. Elle offrirait au Paris SG un souffle d’espoir pour la suite de la saison. Même si la prolongation de contrat d’Ousmane Dembélé reste toujours en suspens.

