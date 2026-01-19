Mercato OM : Après Quinten Timber, un autre milieu arrive

Le mercato hivernal s’accélère à l’OM. Alors qu’ils sont proches de finaliser l’arrivée de Quinten Timber, les dirigeants phocéens tentent de signer un autre milieu de terrain. Lucas Da Cunha a été contacté.

Mercato : Quinten Timber et Lucas Da Cunha se rapprochent de l’OM

L’Olympique de Marseille est très actif lors des fenêtres de transferts. Et ce mercatoi hivernal ne déroge pas à la règle. Le club phocéen a récemment renfloué ses caisses grâce à la vente de Robinio Vaz. Ce dernier a rejoint l’AS Rome contre 25 millions d’euros. Cette rentrée d’argent permet de financer la suite du mercato.

La direction de l’OM est même passée en mode turbo afin de signer ses premières recrues. Alors que le dossier Himad Abdelli est toujours en cours de finalisation, les Olympiens tiennent la corde pour Quinten Timber. Là aussi, un accord a été trouvé avec le milieu de terrain de Feyenoord. Les négociations progressent entre les deux écuries.

Mais ce n’est pas terminé. L’OM a activé une nouvelle piste séduisante en Italie. Le journaliste Gianluca Di Marzio le confirme, les Olympiens s’intéressent de très près à Lucas Da Cunha. Le milieu central de Côme plaît au staff marseillais pour sa créativité et sa vision de jeu.

Les premiers échanges ont déjà débuté

Lucas Da Cunha a participé à 18 rencontres de Serie A cette saison. Il demeure un titulaire en puissance à Côme. Mais l’ancien de l’OGC Nice ne semble pas vraiment opposé à un retour en Ligue 1. La source explique que des échanges ont déjà eu lieu entre des émissaires phocéens et le joueur de 24 ans afin de le convaincre de signer en Provence dès cet hiver.

🚨L’OM est entré en contact avec Côme pour Lucas Da Cunha 🇫🇷!!!



🗞️ @DiMarzio pic.twitter.com/v7SeiATPfI — BeOM (@Be_OM13) January 19, 2026

Pour cela, l’OM devra lever quelques obstacles. Son prix est estimé à 15 millions d’euros selon Transfermarkt. Son recrutement reste aussi conditionné par de futurs départs. Angel Gomes et Darryl Bakola ne sont pas certains de rester. Ces possibles arrivées confirment en tout cas la volonté de l’OM de s’armer techniquement en cette seconde partie de saison.

