Mercato PSG : Dro Fernandez arrive, le Barça sort la chicote

Mécontent de la décision de Dro Fernandez, qui a choisi de rejoindre Luis Enrique que de prolonger son contrat, le Barça prend des mesures drastiques contre le milieu offensif de 18 ans.

Mercato PSG : Le Barça furieux contre Dro Fernandez

Les dirigeants du FC Barcelone ne décolèrent pas contre Dro Fernandez. Considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du centre de formation du club catalan, le jeune homme a décidé de refuser la proposition de prolongation de sa direction pour prendre la direction du Paris Sain-Germain.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Dro Fernandez a annoncé à ses coéquipiers qu’il allait jouer pour le Paris SG, qui règle les éléments administratifs pour pouvoir lever la clause libératoire qui est de 6 millions d’euros. De passage en conférence de presse, Juliano Belletti, l’entraîneur du Barça Atlètic, a ouvertement confirmé le choix du joueur, tout en minimisant son effet sur le reste de son groupe.

« Il ne m’a rien communiqué, je l’ai appris par mon staff, qui en a parlé avant », a déclaré le technicien, sous-entendant une forme de manque de respect de la part du joueur. Et tout logiquement, Hansi Flick et les dirigeants du Barça sont furieux.

Le Barça écarte Dro Fernandez

Alors que le PSG s’active toujours pour finaliser sa signature, Dro Fernandez a été écarté par les dirigeants du FC Barcelone. En effet, selon les informations recueillies par le journal Le Parisien, le coéquipier de Lamine Yamal a été écarté du groupe professionnel pour l’entraînement de ce lundi, à l’avant-veille du déplacement du Barça à Prague en Ligue des Champions.

Ces derniers jours, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, s’est rapproché du joueur pour régler les derniers détails administratifs en vue d’activer la clause de 6 millions d’euros contenue dans son contrat pour l’envoyer à Paris. Déjà absent de l’entraînement samedi, en veille de match face à la Real Sociedad, Dro est donc de nouveau écarté.

La rupture a également gagné le terrain numérique puisque sa fiche joueur n’apparait plus sur le site du FC Barcelone et il n’est plus listé comme un membre de l’équipe première. Une autre preuve de plus que Dro Fernandez se rapproche sérieusement du Paris Saint-Germain.

