OL : Décisif, Endrick porte déjà l’Olympique Lyonnais

Avec Endrick, l’OL peut rêver d’une deuxième moitié de saison canon. La recrue débarquée du Real Madrid est déjà décisive à deux reprises en deux matchs disputés.

OL : Endrick, un but et une passe décisive en 2 matchs

L’OL s’est offert les services d’un grand attaquant, Endrick, cet hiver. Il est prêté par le Real Madrid, jusqu’à la fin de la saison. Ses premiers matchs avec les Gones sont déjà plus que satisfaisants. Il avait été l’auteur du but de la victoire de Lyon contre le LOSC (2-1) à Lille, en 16e de finale de la coupe de France, lors de sa première apparition.

Dimanche, l’avant-centre brésilien a encore été décisif, face au Stade Brestois (2-1), cette fois en Ligue 1. Il a délivré une passe décisive pour son compatriote Abner Vinicius, sur le deuxième but lyonnais.

Le Brésilien promet une deuxième partie de saison meilleure

Grâce à cette victoire, l’Olympique Lyonnais remonte au classement, à la 4e place, à deux points du 3e rang occupé par l’Olympique de Marseille. Comme espéré, Endrick a apporté son talent, sa qualité technique, mais surtout un plus offensif à l’équipe de Paulo Fonseca.

« Nous montons au classement et nous allons essayer de monter encore plus pour que cette seconde partie de saison soit la meilleure possible », a promis l’international Auriverde (14 sélections).

OL : Endrick encensé par ses coéquipiers et Fonseca

Il a déjà mis ses coéquipiers à ses pieds, en plus de l’entraîneur de Lyon. « Endrick a fait un bon match, on apprend à se connaître, mais c’est toute l’équipe qu’il faut saluer », a déclaré Pavel Sulc. « Il a fait de bonnes choses, surtout dans des situations individuelles. C’est un joueur unique, mais il a besoin de s’améliorer physiquement », a confié Paulo Fonseca.

Même les adversaires du nouvel attaquant de l’OL sont séduits par son talent et ses qualités techniques. « C’est un petit génie qui ne rechigne pas à aller au duel. J’espère qu’il fera aussi mal aux autres adversaires qui jouent le maintien, comme nous », a réagi Julien Lachuer, adjoint d’Éric Roy sur le banc de Brest.

Non qualifié pour la phase de Ligue de l’Europa League, Endrick sera de repos, jeudi, quand ses coéquipiers affronteront les Young Boys de Berne en Suisse. Il se préparera pour le déplacement de Lyon à Metz, le dimanche 25 janvier.

