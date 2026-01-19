Ligue 2 : L’ASSE plonge Clermont Foot dans un énorme regret

L’ASSE a infligé en courte défaite à Clermont Foot à Geoffroy-Guichard en Ligue 2, samedi (1-0). De quoi laisser un énorme regret chez les Clermontois.

Proment (coach de Clermont) : « On en arrive à regretter de ne pas gagner à Saint-Etienne… »

L’ASSE a renoué avec la victoire, lors de la 19e journée, grâce à un but d’Augustine Boakye (55e) face à Clermont Foot. Un précieux succès qui permet aux Verts de remonter sur le podium de la Ligue 2, tandis que le club auvergnat chute d’un rang, de la 11e à la 12e place.

Les Clermontois nourrissent surtout des regrets. Leur entraîneur estime qu’ils ont manqué de réalisme au moment de concrétiser leurs occasions de buts. « On en arrive à regretter de ne pas gagner à Saint-Étienne, parce qu’on n’a pas fait un effort sur trois mètres, ou sur un ballon qui traîne. Il y a des situations qu’on doit mettre au fond« , a-t-il confié, dans des propos rapportés par La Montagne.

Pour Gregory Proment, il y avait la place pour remporter ce match face aux Verts. « Le match qu’on a produit, c’est exactement celui que l’on voulait produire. En même temps, on peut faire beaucoup mieux dans le résultat. On aurait dû mener à la mi-temps. Je suis surtout très fier de ce que les joueurs ont pu faire dans le jeu, mais on n’a pas gagné, on n’a pas pris de point », a-t-il regretté.

Théo Guivarch : « Je suis déçu du résultat »

Le gardien de but de Clermont Foot est également frustré par cette défaite contre une équipe poussive de l’ASSE, avant son unique but.

« Pour la première fois de la saison, je suis déçu du résultat. On ne peut pas repartir avec zéro point après un match comme ça, ce n’est pas possible’’, a-t-il exprimé. « On ne leur a rien concédé, si ce n’est à la fin parce que c’est un peu décousu », a analysé Théo Guivarch, avant de se projeter : « Si on veut être une bonne équipe, il faut concrétiser », a-t-il recommandé.

