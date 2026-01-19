Mercato FC Nantes : Officiel, un 4e renfort signe du FCN

Le FC Nantes accueille un nouveau renfort cet hiver. Ali Youssif Ibrahim Almusrati (24 ns) s’est engagé avec les Canaris pour deux saison et demie.

Mercato : Ali Youssif Ibrahim Almusrati rejoit le FC Nantes jusqu’en 2028

Comme préssenti et annoncé ce lundi, le FC Nantes s’est offert les services d’Ali Youssif Ibrahim Almusrati. Il est en provenance du championnat tunisien. ll a signé un contrat le liant aux Jaune et Vert jusqu’en juin 2028. Le défenseur central Libyen est la quatrième recrue hivernale des Canaris. Il débarque à la suite Deiver Machado (arrière latéral gauche), Rémy Cabella (milieu offensif, ailier) et Ibrahima Sissoko (milieu défensif).

« Doté d’un gabarit athlétique et solide (1,88 m), Ali Youssif Ibrahim Almusrati vient renforcer le secteur défensif nantais et apporter toute son expérience du haut niveau. Ali Youssif Ibrahim Almusrati s’est engagé jusqu’en 2028. Il portera le numéro 2. Le FC Nantes lui souhaite la bienvenue sous les couleurs jaune et verte », a écrit le club de Waldemar Kita, dans son communiqué officiel.

De Tunis à Nantes.



Ali Youssif vient renforcer la défense Jaune et Verte 🇱🇾 pic.twitter.com/Por6T3Tvor — FC Nantes (@FCNantes) January 19, 2026

Notons que le nouveau renfort de l’équipe Ahmed Kantari est un international Libyen (22 sélections). Il était le capitane du Club Africain de Tunis, actuel deuxième du championnat tunisien, avant de rejoindre les bords de l’Erdre.

