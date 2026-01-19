INFO Mercato : L’OM proche de lâcher Himad Abdelli ?

Les exigences financières d’Angers SCO pour Himad Abdelli passent mal auprès de l’OM. Au point où le pessimisme règne désormais concernant l’aboutissement de ce deal.

Mercato OM : Angers inflexible pour Himad Abdelli

Il était censé être la première recrue hivernale de l’Olympique de Marseille. En fin de contrat en juin prochain avec Angers SCO, Himad Abdelli a vite donné son accord pour rejoindre l’OM cet hiver. Un contrat de quatre ans et demi l’attendrait déjà à Marseille.

L’affaire semblait bien partie entre les différentes parties, au point où l’international algérien ne cache plus ses aspirations. Filmé en tribunes lors d’Angers-Rennes, Himad Abdelli a laissé entrevoir un maillot de l’OM sous son blouson. Ce geste furtif a vite enflammé la rubrique mercato.

Le joueur de 25 ans parait déterminé à rejoindre Marseille. Sauf que jusqu’ici son souhait n’a toujours pas été exaucé. La faute à des exigences financières d’Angers. Les dirigeants angevins maintiennent leur position initiale, réclamant 5 millions avant de céder leur joueur. Cette somme est trop élevée pour les Phocéens. Ceux-ci ne comptent dépenser autant pour un joueur qui sera libre en juin prochain.

L’Olympique de Marseille se tourne vers d’autres options

L’insider Mohamed Toubache Ter assure que l’OM « ne compte pas surpayer » pour Himad Abdelli. La tendance est désormais de patienter en vue de le recruter gratuitement l’été prochain. Dans le même temps, les responsables olympiens sont en passe de signer un autre milieu de terrain.

Quinten Timber de Feyenood approche à grand pas. Cette signature imminente aura forcément des répercussions. On peut se demander si l’Olympique de Marseille ira réellement chercher Himad Abdelli. Le doute commence à prendre le pas sur ce dossier chaud.

