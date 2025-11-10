OGC Nice : L’attitude intrigante de Franck Haise après Metz

L’OGC Nice a subi un nouveau revers contre le FC Metz (2-1). Au point où son entraîneur Franck Haise semble de plus en plus désorienté.

OGC Nice : Franck Haise refuse d’accabler ses joueurs

L’OGC Nice n’y arrive plus ! Le club de Franck Haise comptait renouer avec le succès dimanche contre FC Metz. Les Aiglons avaient même pris l’avantage en première période. Mais tout a basculé en seconde mi-temps. Le Gym s’est finalement incliné (2-1) face aux Messins. C’est sa troisième défaite d’affilée.

Les Aiglons sont 9es de Ligue 1 avant la trêve internationale. Ce bilan est une déception pour un OGCN visant l’Europe. L’attitude de Franck Haise interpelle aussi. L’entraîneur du Gym a été interrogé sur le manque de solidité de son équipe. Il a préféré faire preuve de silence.

« Rien. Je parle assez ces derniers temps. Je vais être minimaliste parce que le premier fautif c’est moi, très clairement », a-t-il déclaré devant les médias. Franck Haise reconnait la fébrilité défensive du Gym, incapable d’établir un pressing efficace.

Il sait qu’il faudra changer des choses, mais il ne sait pas « par par où commence »r. Cette réaction illustre la difficulté pour l’entraîneur niçois de trouver la solution afin de sortir de cette spirale négative. Le prochain match contre l’OM apportera des éléments de réponse.

