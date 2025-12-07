Mercato OM : De Zerbi face au retour d’un dossier explosif

L’ombre d’un feuilleton douloureux plane de nouveau sur l’OM. À l’approche du mercato, Leonardo Balerdi revient au cœur des convoitises, et Roberto De Zerbi retient son souffle.

Mercato OM : La Juventus revient à la charge pour Balerdi

L’OM pensait avoir sécurisé son capitaine pour longtemps. Pourtant, la Juventus semble déterminée à rouvrir un dossier qu’on croyait enterré. Selon Calciomercato.it, les Turinois n’ont jamais oublié Leonardo Balerdi. Déjà approché l’été dernier sur les recommandations insistantes d’Igor Tudor, le défenseur argentin est redevenu une priorité en raison de la blessure de Federico Gatti et des doutes entourant le retour de Bremer.

Pour Marseille, l’alerte est sérieuse. Balerdi n’est pas seulement un cadre : il est devenu la pierre angulaire du projet de Roberto De Zerbi, son relais technique et l’un des hommes les plus utilisés depuis le début de la saison. Une nouvelle offensive italienne pourrait fragiliser un équilibre déjà précaire.

De Zerbi rattrapé par ses pires craintes

L’été dernier, l’entraîneur marseillais avait confié à demi-mot ses angoisses concernant l’avenir de son défenseur. « J’espère que les grandes équipes européennes ne se rendront jamais compte que Balerdi existe », avait-il lâché, mi-sérieux, mi-inquiet. Et d’ajouter, presque fataliste : « Quand je vais dormir tous les soirs, je pense toujours à cette chose en espérant que personne ne se rende compte de la valeur de Balerdi parce que c’est un joueur extraordinaire ».

Ces mots résonnent aujourd’hui avec une intensité particulière, comme une prophétie en train de se réaliser. Le coach italien sait qu’un départ de son capitaine ne serait pas qu’une perte sportive : ce serait un séisme. À Marseille, on se prépare déjà à un mercato agité. Le retour de la Juventus dans le dossier Balerdi promet de secouer la Canebière. Et, cette fois encore, De Zerbi pourrait bien vivre quelques nuits blanches supplémentaires.

