Mercato : le Stade Rennais dégaine une offre pour un top joueur

Les dirigeants du Stade Rennais sont passés à l’attaque pour un super crack algérien. Le coup se prépare pour ce mercato hivernal.

Mercato : le Stade Rennais passe à l’offensive pour une pépite algérienne

Le Stade Rennais accélère sur le marché des transferts. Cet hiver, les pensionnaires du Roazhon Park n’ont pas voulu recruter plusieurs joueurs. Le coach rennais, Habib Beye a martelé qu’une ou deux recrues suffiraient pour atteindre l’objectif cette saison, celui d’une qualification pour une compétition européenne. Les Rouge et Noir sont actuellement en pleine forme. Ils sont 6e du championnat.

L’une des cibles prioritaires du directeur sportif du club breton, Loïc Désiré est Amin Chiakha, attaquant algérien de 19 ans. Ce dernier appartient au FC Copenhague jusqu’en juin 2029. Mais il est envoyé en prêt à Vejle Boldklub cette saison. Un passage déjà remarqué. Le jeune avant-centre a claqué six buts et délivré une passe décisive en 16 matches, toutes compétitions confondues. Des performances qui auraient convaincu les deux clubs danois de rompre le prêt afin de faciliter un transfert définitif.

À voir

Mercato OM : Accord scellé pour Asprilla ?

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Diao ?

Mis sur le marché, Chiakha disposerait d’un bon de sortie estimé à 7 millions d’euros. Rennes aurait déjà formulé une première offre, mais la concurrence s’annonce rude. Anderlecht, La Gantoise, le FC Séville et le Borussia Mönchengladbach suivent également le dossier de près. Un dossier brûlant pour les Rouge et Noir, bien décidés à ne pas laisser filer l’une des révélations algériennes les plus suivies du moment.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : La décision tombe pour Giovani Lo Celso !

Mercato Stade Rennais : Une offre de 40 M€ sur la table de Loïc désiré !

À voir

ASSE : Deux renforts à Reims avant Saint-Etienne

INFO Mercato : Le SRFC résiste à Chelsea pour Jérémy Jacquet