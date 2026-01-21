Mercato OL : Nartey dévoile les coulisses de son transfert

Noah Nartey, la deuxième recrue hivernale de l’OL, a livré les coulisses de son transfert de Brondby IF (Danemark) à Lyon.

Mercato : Nartey a failli rejoindre l’OL l’été dernier

L’OL a officialisé le transfert de Noah Nartey, lundi sur son site internet. Il est en provenance du championnat danois où il a fait toutes ses classes. Le milieu de terrain s’est engagé avec le club rhodanien pour 4 ans et demi, soit jusqu’en juin 2030.

La direction de Lyon a déboursé 7,5 M€, auxquels pourraient s’ajouter 2,5 M€ de bonus, plus un intéressement de 20 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert. Évidemment, l’Olympique Lyonnais a sorti le chéquier pour s’offrir les services de la pépite danoise de 20 ans.

Dans ses confidences sur OLPlay, il fait savoir qu’il aurait pu rejoindre les Gones pendant le mercato d’été 2025. « J’aurais pu venir, mais ce moment-là n’était pas le plus opportun », a-t-il confié.

Noah Nartey : « Je fais confiance au projet du club »

Mais le refus de Noah Nartey de prolonger son contrat à Brondby a certainement accéléré son départ. Il lui restait certes un an et demi de contrat, mais son club formateur tenait une offre intéressante. « Je voulais vraiment venir ici (à Lyon) parce que ce club est vraiment top. Je fais confiance au projet que le club a pour moi », a-t-il justifié.

