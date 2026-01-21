Mercato OM : Feu vert imminent pour Himad Abdelli !

Himad Abdelli semble bien déterminé à rejoindre l’OM lors de ce mercato. Angers SCO, ayant connaissance de sa détermination, anticipe désormais son départ.

Mercato OM : Angers anticipe déjà l’après Himad Abdelli

Himad Abdelli se rapproche de plus en plus de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain de 25 ans est au cœur d’un bras de fer intense avec Angers SCO. Il aurait même franchi le point de non-retour en refusant de disputer la récente rencontre face à l’OM (2-5).

L’international algérien a à cœur de rejoindre le navire phocéen, sans attendre la fin de son contrat en juin prochain. Son attitude a provoqué la colère de ses dirigeants. La rupture entre les deux partie est actée. Elle s’est même traduite par une mise à l’écart immédiate. Himad Abdelli s’entraîne désormais avec la réserve en National 3.

Branco Van den Boomen pour le remplacer

Mais le club angevin ne reste pas passif. La direction travaille à présent sur sa succession. Comme le confirme L’Équipe, le SCO est sur le point de boucler l’arrivée de Branco Van den Boomen de l’Ajax Amsterdam. Le milieu néerlandais est en quête de temps de jeu. Lui qui n’a disputé qu’une seule rencontre avec le club batave cette saison.

Lorsque l’offre d’Angers s’est présentée à lui, son choix s’est fait rapidement. L’ancien métronome de Toulouse FC est attendu ce mercredi au SCO pour passer sa visite médicale. Son arrivée devrait sans doute libérer officiellement Himad Abdelli. Ce jeu de chaises musicales permettrait à l’Olympique de Marseille de récupérer un joueur technique et motivé pour la suite de la saison.

