Mercato OL : Feu vert pour l’arrivée d’un crack français à Lyon !

La direction de l’OL négocie un deal en Allemagne pour ce mercato hivernal. Un jeune roc français pourrait débarquer à Lyon dans les prochains jours.

Mercato OL : Sacha Boey attendu à Lyon cet hiver ?

À Lyon, le marché d’hiver s’accélère. Le coach de l’OL, Paulo Fonseca a besoin de renforts pour bien terminer la saison. Et du côté de l’Allemagne, un nom est coché pour rejoindre les Gones. Il s’agit de Sacha Boey. Ce dernier vit le calvaire en Allemagne.

Écarté des terrains depuis le 1er novembre 2025, Boey paierait une entrée en jeu ratée qui aurait fortement déplu à son entraîneur, Vincent Kompany. Depuis, le joueur de 25 ans ne figure plus dans les plans du technicien belge. Sous contrat jusqu’en 2028, le Montreuillois pourrait quitter la Bavière avant la fin du mercato hivernal. Le Bayern ne fermerait pas la porte.

À voir

Des mesures fortes annoncées pour Stade de Reims-ASSE !

Lire aussi : Mercato OL : Feu vert pour l’arrivée de Jonas Wind à Lyon ?

Crystal Palace suit de près la situation de cet indésirable de l’ogre bavarois et pourrait passer à l’attaque. Everton aussi. Lyon, surtout. À l’inverse, l’Olympique de Marseille n’est pas sur le coup, le club phocéen n’ayant pas de besoin à ce poste. Cette saison, le bilan du Français reste maigre : 14 apparitions, une seule passe décisive. Insuffisant pour s’imposer dans ce club. Suffisant, en revanche, pour susciter l’intérêt de clubs en quête d’un latéral.

Lire la suite sur l’OL

Mercato OL : Kang officialise une nouvelle signature à Lyon

Mercato OL : Lyon s’offre une autre pépite après Endrick

À voir

Mercato OM : Pablo Longoria boucle un gros dossier !

OL : Décisif, Endrick porte déjà l’Olympique Lyonnais