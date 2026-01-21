ASSE : Deux renforts à Reims avant Saint-Etienne

Avant d’accueillir l’ASSE, samedi (20h), lors de la 20e journée de Ligue 2, le Stade de Reims s’est renforcé avec deux nouveaux joueurs, cet hiver.

Mercato : Aucune recrue à l’ASSE pour l’instant !

L’ASSE se déplace sur le terrain du stade de Reims, dans trois jours. Elle n’a toujours pas enregistré de nouveaux joueurs. Eirik Hornland a fait savoir qu’il n’a fait aucune demande de renforts à la direction du club. Néanmoins, il serait preneur si le club lui trouve un milieu de terrain supplémentaire cet hiver, pour combler l’absence de Pierre Ekwah.

Pour affronter les Rémois, le coach des Stéphanois pourrait toutefois récupérer des joueurs de retour de blessure. Joao Ferreira (arrière latéral droit), Joshua Duffus (avant-centre), Zuriko Davitashvili (ailier gauche) ou encore Ebenezer Annan (arrière latéral gauche) sont en reprise. Les deux premiers ont participé à l’entraînement collectif en intégralité, mardi.

Benhattab et Kotto renforcent Reims avant Saint-Etienne

Quant au Stade de Reims, il a recruté deux nouveaux joueurs, avant de recevoir l’AS Saint-Etienne. Yassine Benhattab (23 ans) lui a été prêté par le FC Nantes jusqu’à la fin de la saison. Samuel Kotto (22 ans) a, lui, débarqué de La Gantoise (Belgique), en prêt également, mais avec une option d’achat. Le premier est un ailier droit et le deuxième est un imposant défenseur central (1,90 m).

Il faut rappeler que l’ASSE est 3e au classement avec 34 points, alors que Reims est 5e avec 32 points. Il s’agit donc d’une confrontation directe entre deux relégués, ainsi que deux concurrents dans la course pour la montée en Ligue 1.

