PSG : Catastrophe en vue pour Luis Enrique après Sporting

Le PSG de Luis Enrique a été surpris ce mardi soir à Lisbonne, s’inclinant (2-1) face au Sporting. Ce revers menace ses chances de qualification directe en Ligue des champions.

PSG : Luis Enrrique dos au mur après la défaite contre Sporting

Le scénario est cruel et inattendu pour les hommes de Luis Enrique. Le Paris Saint-Germain a été battu ce mardi soir par le Sporting Portugal. Les Parisiens avaient pourtant largement dominé le match. Mais ils se sont fait renverser (2-1) dans les derniers instants grâce à un doublé de Luis Suarez.

Ce revers, son deuxième en Ligue des champions cette saison, survient au moment le plus critique. Il brise l’élan d’une équipe qui était proche de s’accéder directement aux huitièmes de finale. Cette défaite a fait chuter le PSG à la 5e place de C1, en attendant le résultat de ses poursuivants.

Lire aussi : Sporting-PSG : La colère froide de Luis Enrique après la défaite

À voir

Mercato : le Stade Rennais dégaine une offre pour un top joueur

L’Atletico Madrid, Liverpool, Atalanta Bergame et Athletic Bilbao pourraient faire sortir le PSG du Top 8 en cas de victoire ce mercredi soir. Ce cas de figure serait vécu comme une catastrophe pour Luis Enrique et ses hommes, indique Foot Mercato. Car cela forcerait les Parisiens à disputer des barrages périlleux en février avant d’atteindre les huitièmes de finale.

Paris n’a plus le droit à l’erreur face à Newcastle

La désillusion subie face au Sporting met la pression sur le Paris SG. Le capitaine Marquinhos appelle donc à la mobilisation générale pour l’ultime réception de Newcastle. « On va jouer ce dernier match de poule comme un match très important, avec toute notre énergie », a-t-il déclaré en zone mixte.

Son entraîneur Luis Enrique, a quant à lui, tenté de calmer tout le monde. L’Espagnol a suggéré qu’un passage par les barrages ne serait pas forcément synonyme d’échec pour Paris. Cela pourrait même offrir un rythme de compétition une équipe récemment éliminée de la Coupe de France.

Ce paradoxe peine toutefois à masquer l’urgence sportive. Le PSG jouera mercredi son avenir européen au Parc des Princes face à Newcastle. Une victoire est impérative pour éviter que son parcours dans cette phase de ligue se transforme en une désillusion en C1.

Lire la suite sur le Paris Saint-Germain :

Mercato PSG : Un super crack se dirige vers l’Angleterre !

À voir

Mercato OM : Feu vert imminent pour Himad Abdelli !

Prolongation de Dembélé au PSG : Al-Khelaïfi prend enfin la parole

INFO Mercato : PSG ou Atlético Madrid ? Kang-In Lee tranche