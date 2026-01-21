Mercato OM : Accord scellé pour Asprilla ?

Les dirigeants de l’OM ont trouvé la doublure de Mason Greenwood en Espagne. Le crack colombien, Yaser Asprilla est sur la short-list du club phocéen.

Mercato OM : Yaser Asprilla attendu à Marseille cet hiver ?

Toujours à la recherche d’un ailier droit capable d’apporter de la concurrence à Mason Greenwood et d’élargir les options offensives de Roberto De Zerbi, la direction de l’OM suit avec attention la situation de Yaser Asprilla, actuellement en difficulté à Gérone.

À Marseille, le trio De Zerbi, Benatia, Longoria échange régulièrement sur les besoins de l’effectif et partage un constat commun : Greenwood ne peut pas rester sans véritable doublure au vu du calendrier chargé à venir. Plusieurs pistes ont été étudiées ces dernières semaines, dont celle menant à Anis Hadj Moussa, sans qu’aucune n’aboutisse. Ces derniers jours, le nom de Yaser Asprilla circule dans les couloirs de la Commanderie.

En perte de confiance à Gérone, club membre du City Football Group, l’ailier colombien conserve pourtant une cote intéressante sur le marché. L’ancien joueur de Watford a séduit la direction olympienne. Selon le journaliste Pipe Sierra, un départ serait même imminent, les dirigeants catalans reconnaissant que le potentiel du joueur n’est pas pleinement exploité en Catalogne.

L’OM a déjà pris des renseignements, mais le dossier s’annonce concurrentiel. West Ham, l’Ajax Amsterdam, le Celtic FC ainsi que plusieurs clubs portugais et allemands seraient également sur le coup. Sur le plan statistique, Asprilla reste discret cette saison : 17 matchs disputés, un but et une passe décisive.

Des chiffres en deçà de son talent, mais qui peuvent s’expliquer par son utilisation limitée. Sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt, en baisse depuis son arrivée à Gérone à l’été 2024 pour 18 millions.

