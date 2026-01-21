Mercato PSG : Un super crack se dirige vers l’Angleterre !

Le PSG est en danger pour l’une de ses perles rares. Senny Mayulu a la cote en Premier League et pourrait bientôt prendre la direction de l’Angleterre.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Senny Mayulu demeure, avec Fabian Ruiz, l’un des rares joueurs du PSG dont l’avenir contractuel n’est pas encore verrouillé au-delà de 2028. Si une prolongation du milieu espagnol semble en bonne voie, le dossier Mayulu avance beaucoup plus lentement. Une situation qui n’a pas échappé à deux cadors de Premier League : Arsenal et Chelsea.

Senny Mayulu surfe sur les vagues du succès au Paris Saint-Germain. Depuis le début de la saison, Luis Enrique l’a utilisé à de nombreux postes et il a montré de très belles qualités. Ce qui attise les convoitises des cadors de Premier League.

Selon le spécialiste du mercato Ekrem Konur, Arsenal et Chelsea ont récemment dépêché des recruteurs pour observer le joueur. Si l’intérêt des Gunners resterait mesuré, celui des Blues apparaît plus concret. Sous l’influence de Liam Rosenior, fin connaisseur de la Ligue 1, Chelsea voit en Mayulu un profil capable de répondre à ses besoins au milieu.

Le PSG, de son côté, attend le jackpot pour sa pépite tricolore. Les Parisiens veulent une offre XXL avant de passer à la table des négociations. Actuellement évalué à 40 millions d’euros par Transfermarkt, Senny Mayulu affiche cette saison un bilan de 3 buts et 3 passes décisives en 23 apparitions.

