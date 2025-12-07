ASSE battue à Dunkerque : Les trois signaux alarmants de la soirée

L’ASSE a sombré dans le Nord, défaite 1-0 face à Dunkerque, en laissant filer une occasion en or de consolider sa place sur le podium. Une défaite cruelle, mais surtout révélatrice des failles persistantes d’un candidat déclaré à la montée.

L’incapacité chronique de l’ASSE à enchaîner

Encore une soirée où l’ASSE avait tout à gagner… et où elle a tout perdu. Après deux succès encourageants face à Troyes et Nancy, les Verts tenaient enfin l’occasion de lancer une série capable de donner de l’épaisseur à leurs ambitions. Mais comme trop souvent cette saison, ils ont trébuché au moment même où la voie semblait s’ouvrir. L’équipe, pourtant appliquée par séquences, n’a jamais su transformer ses intentions en domination réelle. Résultat : un voyage à Dunkerque qui aurait dû servir de tremplin se transforme une nouvelle fois en frein brutal.

Lire aussi : ASSE : Le message menaçant de Dunkerque à Saint-Etienne

À voir

Mercato PSG : Al-Khelaïfi prépare une séparation en douce !

Le plus inquiétant reste ce plafond invisible qui empêche Saint-Étienne d’enchaîner les prestations convaincantes. Depuis le revers contre Guingamp à la 8e journée, les Verts avancent au rythme d’un pas en avant, un pas en arrière. Faute de constance, ils voient leurs concurrents directs reprendre confiance. Pire : ils laissent passer des opportunités comme celle de ce samedi, alors que Troyes venait de concéder un nul qui ouvrait la porte à une prise de distance. Une équipe qui veut monter ne peut pas se permettre de telles hésitations.

Enzo Bardeli, le bourreau qui souligne les manques

Il y avait comme un parfum d’inévitabilité dans la prestation d’Enzo Bardeli. Le milieu dunkerquois, souvent cité comme un profil idéal pour l’ASSE, a rappelé que la Ligue 2 regorge de talents capables de faire basculer une rencontre à eux seuls. Son but à la 74e minute, subtil et parfaitement senti, matérialise un contrôle du tempo que les Stéphanois n’ont jamais su contester. À lui seul, il a incarné ce qu’il manque cruellement à Sainté : un joueur capable de dicter le jeu et d’éclairer les situations verrouillées.

Ce nouveau match référence du jeune milieu ouvre aussi une réflexion inquiétante : comment un candidat à la montée peut-il laisser un tel joueur prendre la lumière sans jamais trouver la parade ? Bardeli a survolé la rencontre, donnant l’impression d’être un cran au-dessus dans la lecture comme dans l’exécution. S’il continue ainsi, il ne restera pas longtemps en Ligue 2. Quant aux Verts, ils devront tôt ou tard se pencher sur leur capacité à attirer ou neutraliser ce type de profil.

Les blessures, ce mal qui s’installe à Saint-Etienne

Comme si la soirée n’était pas déjà assez sombre, l’AS Saint-Etienne a vu l’un de ses hommes quitter la pelouse en larmes. Ebenezer Annan, touché après un gros contact, a cédé sa place à la 36e minute. Le latéral gauche, déjà en quête de continuité, voit désormais ses rêves de Coupe du Monde sérieusement menacés. Une image lourde de sens, tant les Verts accumulent les pépins physiques cette saison.

Avec Boakye forfait de dernière minute et plusieurs cadres encore en gestion, le staff doit jongler avec un effectif qui s’effrite semaine après semaine. Une spirale usante, qui finit toujours par peser sur le collectif comme sur la confiance. Pour une équipe qui se veut ambitieuse, ces blessures à répétition deviennent un véritable handicap, presque un signal d’alarme supplémentaire. Car si la saison est encore longue, les Verts n’ont plus le luxe de perdre des forces en route.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : France-Norvège, Horneland livre son pronostic

À voir

Mercato OM : De Zerbi face au retour d’un dossier explosif

ASSE : Un danger à trois têtes dans l’équipe de Dunkerque

ASSE : L’OL vole à Saint-Étienne un record historique