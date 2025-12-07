PSG – Stade Rennais : La vérité froide de Beye après le naufrage

Humiliés 5-0 au Parc des Princes, Habib Beye et le Stade Rennais ont vécu une soirée cauchemardesque face à un PSG dans un soir de grâce. À l’issue de ce naufrage collectif, le technicien sénégalais n’a pas cherché d’excuses : il a livré une analyse brute, presque chirurgicale, sur l’état de son équipe.

Stade Rennais : Une incapacité criante à exister face au PSG

Le Stade Rennais rêvait d’un exploit, il a rapidement compris qu’il allait devoir éviter un naufrage. Comme l’ASSE en Ligue 2, Rennes a montré « une incapacité à enchaîner » et surtout à exister dans l’intensité imposée par Paris. Habib Beye l’a reconnu sans détour : « Nous n’avons pas répondu au niveau d’exigence requis pour rivaliser avec le PSG ». Une sentence froide, lucide, presque douloureuse.

Les occasions bretonnes ont été trop rares, les transitions trop lentes, et les erreurs trop nombreuses pour espérer autre chose qu’une longue soirée. « On ne peut pas se permettre ces défaillances individuelles et collectives face à une telle équipe », a ajouté Beye, visiblement heurté par la manière. Un constat qui résonne comme un avertissement pour la suite.

Un adversaire clinique… et des cadres absents

À l’image d’Enzo Bardeli qui a puni l’ASSE, le PSG a eu son homme providentiel : un Kvaratskhelia insaisissable, auteur d’un doublé et d’un match majuscule. Rennes, lui, a manqué de leadership. « Quand les cadres passent à côté, toute l’équipe vacille », a glissé l’entraîneur breton. Déclaration simple, lourde de sens. Beye a insisté sur la dimension mentale de son équipe. « On doit retrouver de la personnalité dans les moments clés », a-t-il confié.

Rennes a laissé filer l’occasion de se relancer après une période encourageante. Un coup d’arrêt brutal, synonyme de retour à la réalité. Comme l’ASSE touché par les pépins physiques, le SRFC n’a pas été épargné. Plusieurs joueurs ont quitté la pelouse diminués, obligeant Beye à revoir ses plans très tôt. « On accumule trop de blessures, cela pèse sur nos automatismes et notre confiance », a-t-il regretté. Une phrase teintée de frustration, mais aussi d’alerte.

