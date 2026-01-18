Mercato PSG : Donnarumma, un retour fracassant annoncé !

L’agent de Gianluigi Donnarumma a récemment semé le doute sur l’avenir du gardien italien à Manchester City. Une déclaration sur l’ancien gardien du PSG, qui fait déjà rêver les fans de Serie A.

Mercato : Donnarumma ouvre la porte à un retour en Italie

Interrogé par la Rai, Enzo Raiola, l’agent de Donnarumma, n’a pas caché la possibilité d’un retour en Serie A. « À Manchester City, il s’épanouit au sein de l’équipe et s’intègre parfaitement à l’environnement. Le projet lui plaît beaucoup. Il commence aussi à bien comprendre le championnat anglais. L’autre jour, il m’a dit en plaisantant que jouer là-bas pendant cinq ou six ans serait une aventure, mais c’était une blague… Si l’occasion de revenir en Italie se présente, nous la saisirons. »

Ces mots ont immédiatement fait vibrer l’Inter et la Juventus, qui pourraient voir en Donnarumma une recrue de prestige. Pourtant, l’aspect économique reste un obstacle majeur. Recruté l’été dernier pour 35 millions d’euros après son départ du PSG, Donnarumma est sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2030, avec une option jusqu’en 2031. Son salaire net annuel de 15 millions d’euros, assorti de bonus atteignant trois millions par saison, rend un transfert vers l’Italie extrêmement difficile.

À court et moyen terme, le gardien semble donc fermement ancré en Angleterre, où il s’adapte parfaitement au style de jeu de Guardiola. Mais pour les clubs italiens, l’opportunité de le rapatrier resterait un rêve à portée… d’un improbable coup de théâtre.

