ASSE-Clermont : Les vérités de Moueffek après le succès laborieux des Verts

Aïmen Moueffek s’est exprimé après la victoire poussive de l’ASSE contre Clermont (1-0, J19 L2). Le milieu stéphanois a livré un témoignage franc et lucide sur la rencontre et les ajustements nécessaires.

ASSE-Clermont : Une première mi-temps à oublier pour Saint-Etienne

Aïmen Moueffek ne s’est pas caché : « On s’est dit les choses à la mi-temps, on savait qu’on avait fait une mi-temps de merde ». Les Verts ont peiné à imposer leur rythme face à Clermont, souvent supérieurs dans l’intensité et la maîtrise tactique. La première période a été un condensé de frustrations pour les supporters, avec des occasions manquées et un collectif incapable de trouver son équilibre.

Pour Moueffek, cette lucidité était essentielle. Le joueur de 24 ans insiste : « Ce n’était pas le meilleur match de la saison. Il va y avoir des matches où on sera moins bien, mais il faut savoir aller chercher les trois points dans les moments compliqués. » Un rappel que la Ligue 2 ne pardonne pas et que chaque victoire compte, même laborieuse.

Un sursaut décisif en seconde période révèle Moueffek

L’ASSE a su rectifier le tir après la pause, prenant progressivement le contrôle du match. Moueffek souligne l’importance de l’adaptation : « On a bien rectifié les choses. La pression ? Non, je ne pense pas. On est tombé sur une belle équipe. Tactiquement, elle nous a posé pas mal de problèmes. »

La persévérance des Verts a fini par payer grâce à une combinaison d’efforts collectifs et de discipline tactique. Cette victoire, bien que loin d’être séduisante, permet à Saint-Étienne de rester dans le sillage des leaders et de garder intact l’espoir d’une remontée rapide en Ligue 1.

