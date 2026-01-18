Mercato PSG : Enrique répond à l’Atlético pour Kang-In Lee !

D’après la presse espagnole, Kang-In Lee voudrait profiter de ce mercato d’hiver pour quitter le PSG et l’Atlético Madrid serait prêt à l’accueillir. Mais l’entraîneur parisien, Luis Enrique, ne semble pas être du même avis. Explications.

Mercato PSG : L’Atlético Madrid prêt à mettre 40M€ pour Kang-In Lee

Deux ans et demi après son arrivée en provenance de Majorque pour 22 millions d’euros, Kang-In Lee pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet hiver afin de faire son grand retour en Espagne. L’Atlético Madrid serait très intéressé par l’international sud-coréen. Le directeur du football des Colchoneros, Mateu Alemany, était même à Paris ce vendredi pour entamer les premières discussions avec son homologue parisien, Luis Campos.

Sous contrat jusqu’en 2028, Kang-In Lee aspire à plus de temps de jeu et voudrait donc quitter le PSG à quelques mois de la Coupe du Monde. Plusieurs clubs européens se seraient rapidement montrés intéressés par le milieu offensif, mais ce sont les Colchoneros, désireux de renforcer leur attaque, qui se montreraient les plus insistants sur ce dossier.

D’ailleurs, Diego Simeone, grand fan du joueur de 24 ans, ferait même de lui une des priorités hivernales. Selon le journal AS, le montant de l’opération pourrait atteindre les 40 millions d’euros. Sauf que l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, apprécie Kang-In Lee et ne souhaite pas le laisser partir en plein milieu de saison.

Luis Enrique bloque Kang-In Lee

Malgré la prochaine arrivée de Dro Fernandez en provenance du Barça et la possibilité d’activer la piste menant à Maghnes Akliouche, le Paris SG ne souhaite pas forcément se séparer de Kang-In Lee. En effet, le journaliste Matteo Moretto assure ces dernières heures que Luis Enrique et le staff du club de la capitale sont loin d’ouvrir la porte pour Lee.

« Le Paris Saint-Germain considère Kang-In Lee comme un joueur important et il n’est pas sûr qu’il soit autorisé à partir. Comme nous l’avons indiqué, le club français souhaite prolonger son contrat », rapporte le spécialiste du média Relevo. Une tendance confirmée en France par le quotidien sportif L’Équipe.

« L’Équipe est en mesure de confirmer que les dirigeants espagnols tentent de convaincre leurs homologues parisiens de lâcher l’international sud-coréen. Mais les Colchoneros vont une nouvelle fois se heurter à la volonté de Luis Enrique de conserver son milieu offensif. L’été dernier, alors que l’ancien joueur de Majorque, absent depuis mi-décembre à cause d’une blessure à une cuisse, avait émis le souhait de partir, la direction parisienne avait fermé la porte, expliquant que Lee était un élément jugé important dans l’effectif.

Le discours n’a pas changé et l’entraîneur du PSG ne veut donc pas le voir quitter la capitale française. À deux ans de la fin de son contrat, le gaucher de 1,73 m pourrait même voir le PSG ouvrir des discussions pour tenter de prolonger son contrat dans les prochaines semaines », écrit le journal français. Sauf revirement de situation, Kang-In Lee devrait poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu.