Mercato : Le Stade Rennais frappe, Sebastian Szymanski arrive !

En quête d’un milieu offensif pour compenser le possible départ de Ludovic Blas, le Stade Rennais avance bien sur la piste menant au Polonais Sebastian Szymanski de Fenerbahçe.

Mercato : Sebastian Szymanski à un pas du Stade Rennais

Alors que le Stade Rennais doit gérer en parallèle l’épineux dossier Jérémy Jacquet, qui aurait trouvé un accord avec Chelsea qui devrait débourser au moins 60 millions d’euros pour boucler son transfert, Loïc Désiré aurait appuyé sur l’accélérateur dans les démarches auprès de Fenerbahçe pour recruter Sebastian Szymanski, selon les informations d’Ouest-France.

Pour prouver que l’affaire avance bien, le milieu offensif de 26 ans ne sera pas aligné ce dimanche en championnat contre Alanyaspor. Pour rappel, le Stade Rennais avait déjà défini les contours de l’opération avec l’international polonais, qui a donné son accord pour rejoindre l’effectif de Habib Beye cet hiver, et les modalités du transfert, qui pourrait tourner autour de 10 millions d’euros.

Désormais, les négociations sont en cours entre les deux clubs pour finaliser le deal et la tendance est à l’arrivée de Sebastian Szymanski à Rennes. La présence de son compatriote Przemysław Frankowski à convaincu le natif de Gdańsk, dont le profil créatif colle parfaitement à ce que recherche le coach rennais Habib Beye, qui souhaite ardemment sa venue.

RMC Sport confirme la nouvelle en précisant que « le Stade Rennais et Fenerbaçe discutent pour un possible transfert de Sebastian Szymanski. Sous contrat jusqu’en 2027, le milieu de terrain polonais de 26 ans discute déjà avec le club breton pour un contrat de trois ans et demi (jusqu’en 2029). Les négociations vont dans le bon sens, même s’il n’y a pas encore d’accord entre toutes les parties. L’indemnité de transfert pourrait se situer un peu au dessus des 10 millions d’euros. »

