Mercato : Luis Enrique le veut, le PSG va dégainer une offre

Kang-In Lee, le Sud-Coréen du PSG, fait parler de lui sur ce mercato hivernal. Alors que l’Atlético de Madrid tente le coup, Luis Enrique pourrait verrouiller son joueur avec un nouveau contrat.

Mercato PSG : Luis Enrique ne veut pas perdre Kang-In Lee

Depuis son arrivée à Paris en 2023, Kang-In Lee n’a jamais été titulaire indiscutable. Remplaçant souvent discret mais utile, le Sud-Coréen s’est imposé comme un joueur polyvalent au sein de l’effectif parisien. Pourtant, ses performances séduisent désormais l’Atlético de Madrid, prêt à investir 40 millions d’euros pour s’attacher ses services dès ce mois de janvier.

Pour Luis Enrique, l’idée de perdre son numéro 19 n’est pas envisageable. Le technicien espagnol voit en Lee un élément clé de sa rotation, capable de changer le cours d’un match même lorsqu’il entre du banc. Son rôle pourrait donc dépasser les simples statistiques, et son importance dans le collectif est indéniable.

Une offre de prolongation imminente ?

Malgré l’intérêt madrilène, le Paris SG pourrait réagir rapidement pour sécuriser son joueur, selon L’Equipe. Une proposition de prolongation de contrat serait à l’étude, confirmant la volonté du club de conserver Lee à moyen terme. Ce geste viserait à rassurer l’entraîneur tout en dissuadant les prétendants.

Pour Kang-In Lee, la situation est délicate : obtenir du temps de jeu reste sa priorité, mais rester au club francilien sous la confiance de Luis Enrique pourrait aussi renforcer sa carrière à long terme. Entre ambitions personnelles et stratégie du club, le Sud-Coréen se retrouve au cœur d’un mercato qui promet déjà quelques étincelles.

