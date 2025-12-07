OM : Il annonce son départ pour vivre son rêve ultime !

L’OM s’apprête à voir certains de ses joueurs réaliser le rêve d’une carrière dans les prochains mois. C’est le cas de Timothy Weah qui fait vibrer le Vélodrome. L’international américain va tourner une page marseillaise, le temps de disputer la Coupe du Monde chez lui, ce qu’il décrit lui-même comme « le rêve de toute une vie ».

OM : Timothy Weah, un départ assumé pour un rêve mondial

Timothy Weah n’a jamais caché son ambition : jouer une Coupe du monde à domicile. Prêté cet été par la Juventus, l’ailier de 24 ans a confirmé publiquement qu’il quitterait Marseille dans les prochains mois pour rejoindre les États-Unis et préparer le Mondial 2026. L’intéressé n’a pas cherché à masquer son excitation : « C’est un rêve. J’ai déjà joué une Coupe du monde, mais celle-ci est différente parce que c’est chez moi », fait-il savoir.

« Ma famille et mes amis seront là. C’est une immense fierté », a-t-il confié en conférence de presse, le sourire presque audible. Le joueur ne souhaite qu’une chose : profiter à pleins poumons de cette fête planétaire. « On veut tout donner pour aller chercher cette Coupe du monde. Jouer à L.A., à Miami, partout… Ce sera incroyable », ajoute-t-il, des étoiles plein les yeux.

Avant de partir, une mission à finir avec Marseille

Mais Weah n’est pas homme à abandonner en route. Avant de s’envoler pour son rêve américain, l’international veut laisser une trace forte à Marseille. Pas question pour lui de vivre une fin de saison en spectateur. L’ailier a tenu à calmer toute précipitation : « C’est trop tôt. On est en décembre, il peut se passer beaucoup de choses jusqu’en mai. On doit se concentrer match après match », prévient-il avec sérieux.

Weah rappelle que chaque rencontre sera déterminante pour un Olympique de Marseille encore en quête de certitudes. « Ce ne sont pas ces rencontres qui décideront notre saison, même si elles sont importantes. Ce sont des étapes, il faut les passer. On est prêts et on doit être au niveau », insiste-t-il. Un message clair : avant le rêve, l’exigence. Avant l’Amérique, Marseille.

