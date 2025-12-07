ASSE : Tardieu lâche un gros coup de gueule après Dunkerque

Florian Tardieu n’a jamais sa langue dans la poche. Battue à Dunkerque, l’ASSE a une nouvelle fois laissé filer un match à sa portée. Le milieu de terrain, lucide et agacé, n’a pas cherché à masquer son incompréhension après cette cinquième défaite de la saison.

ASSE : « Ça fait chier », le constat amer de Tardieu après Dunkerque

À la sortie d’un match sans éclat, Florian Tardieu n’a pas pris de pincettes. Le milieu défensif, habituellement mesuré, a livré une analyse cash : « Ça fait chier. On a les situations pour marquer. Quand on ne met pas les occasions, on se fait punir », a-t-il lâché au micro de beIN SPORTS. Dans un Stade Marcel-Tribut animé, les Stéphanois ont une nouvelle fois trébuché là où ils pensaient tenir le fil.

Le joueur de 34 ans a insisté sur les manques récurrents de son équipe depuis le début de saison. « Dans les deux surfaces, on doit progresser », a-t-il martelé. Une phrase lourde de sens tant les Verts alternent phases d’enthousiasme et pannes brutales d’efficacité. À ce niveau, la Ligue 2 ne pardonne jamais.

Saint-Etienne se tire une balle dans le pied

Tardieu a aussi rappelé les précédents, comme un avertissement déjà lancé mais jamais entendu. « Contre Nancy, on mène 2-0, on ne met pas le troisième… On tremble jusqu’au bout », a-t-il regretté. La répétition de ces scénarios finit par user un groupe qui peine à retrouver sa solidité.

Face à Dunkerque, même souci : des occasions nettes, mais aucune au fond. « On doit mener 1-0 ce soir… Au final on ne marque pas et on se tue tout seul », a résumé la sentinelle verte, fataliste mais consciente de l’urgence. L’ASSE devra vite corriger le tir, sous peine de voir le haut de tableau s’éloigner progressivement.

