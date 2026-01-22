Mercato PSG: Une révélation de la CAN pour l’après-Barcola ?

Luis Enrique a parlé de rumeurs, mais Bradley Barcola est de plus en plus associé d’autres grands clubs à l’étranger, notamment en Angleterre et en Allemagne. En prévision à un tel scénario, le PSG ciblerait déjà une révélation de la dernière CAN au Maroc. Explications.

Mercato : Le PSG vise un crack de la CAN 2025

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola pourrait écourter son aventure avec le Paris Saint-Germain. Sous le feu des critiques depuis des mois, l’ancien milieu offensif de l’OL traîne son spleen dans la capitale et pourrait très bien envisager un changement d’air l’été prochain. Surtout que Liverpool serait prêt à casser sa tirelire pour en faire le successeur de Mohamed Salah, qui devrait quitter Anfield au terme de la saison.

Le club de la Mersey serait prêt à signer un gros chèque de plus de 100 millions d’euros pour s’offrir les services de Bradley Barcola. Conscient de cette situation, le PSG travaille déjà en coulisses pour mettre la main sur un ailier de calibre mondial dans les mois à venir. Dans cette optique, un nom commence à circuler avec insistance pour le prochain mercato d’été : Yan Diomandé.

Révélation de la dernière Coupe d’Afrique des Nations au Maroc, l’international ivoirien de 19 ans, actuellement au RB Leipzig, est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs d’Europe. Et le PSG semble déterminé à le recruter pour compenser le possible départ de Bradley Barcola.

Bien informé sur le club de la capitale, PSG Inside Actus confirme que le Champion de France en titre est « bien à l’affût » pour Yann Diomandé, mais le RB Leipzig n’envisagerait pas du tout un transfert cet hiver, sauf en cas d’offre exceptionnelle.

Plusieurs grands clubs européens, notamment Liverpool, Chelsea et Arsenal seraient déjà en embuscade pour l’attirer l’été prochain. Et selon le portail spécialisé, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, aurait donné son feu vert pour l’opération, confirmant ainsi l’intérêt sérieux du club de Nasser Al-Khelaïfi pour Yann Diomandé. Affaire à suivre…

