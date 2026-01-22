Mercato : Liam Rosenior répond au PSG pour Enzo Fernandez !

Fraîchement installé sur le banc de Chelsea, Liam Rosenior a été interrogé sur l’intérêt du PSG et du Real Madrid pour Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin des Blues. Le technicien anglais ne semble pas du tout inquiet.

Mercato : Le PSG prêt à faire une folie pour Enzo Fernandez ?

Suivi par plusieurs cadors européens, dont le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Enzo Fernandez pourrait être l’un des principaux tubes du marché des transferts de l’été 2026. D’après les rumeurs venues du Royaume-Uni, le milieu de terrain de 25 ans serait prêt à quitter Chelsea à l’issue de la saison en cours, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2032 à Londres.

De leur côté, les Blues ne fermeraient pas aussi la porte à un transfert de l’international argentin. En effet, selon le journaliste Dean Jones, « Chelsea serait disposé à vendre Enzo Fernandez au juste prix », l’avenir du joueur étant jugé « incertain ». Recruté en 2023 pour 121 millions d’euros, le Champion du Monde 2022 ne partira pas pour moins que ça.

Le spécialiste de TeamTalk assure notamment que les dirigeants londoniens exigeraient une offre égale ou supérieure à ce montant pour envisager un départ d’Enzo Fernandez. ALors que Fabian Ruiz a récemment été associé à des rumeurs de départ, le métronome de Chelsea complèterait le milieu parisien aux côtés des Portugais Vitinha et Joao Neves.

Tandis qu’au Real Madrid, Florentino Pérez aimerait bousculer Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga. Dans ce dossier, la clé pourrait bien être financière : le club prêt à dépasser la barre des 121 millions d’euros prendra une longueur d’avance décisive. Cependant, toutes ces spéculations ne sont pas de nature à troubler la sérénité du nouveau manager des Blues.

Liam Rosenior : « Ça ne me fait ni chaud ni froid »

De passage en conférence de presse mardi, Liam Rosenior s’est prononcé sur la situation d’Enzo Fernandez. Et le moins que l’on peut dire, c’est que le nouveau patron du banc de Stamford Bridge n’a pas du tout l’air déstabilisé par les nombreuses rumeurs envoyant son maître à jouer au PSG ou au Real Madrid.

« Ça ne me fait ni chaud ni froid. Quand on est un joueur de classe mondiale, il y aura toujours des spéculations qu’on ne peut pas contrôler. Il a été exceptionnel. Il m’a agréablement surpris. Être malade et parcourir autant de distance… », a déclaré l’ancien entraîneur du RC Strasbourg, avant de se lâcher sur le compatriote de Lionel Messi, qui l’a déjà séduit après le match contre Brentford (2-0), samedi dernier.

« C’est un joueur de Chelsea. J’espère que nous aurons une collaboration fructueuse à court et à long terme. Je pense qu’Enzo, grâce à son talent exceptionnel, possède un jeu complet. Techniquement, il est remarquable, il couvre bien le terrain, il est efficace devant le but, il marque des buts, il arrive toujours en retard et au bon moment dans la surface », a ajouté Liam Rosenior. Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont prévenus !

