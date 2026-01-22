Mercato OM : L’annonce tombe, trois transferts annulés !

Même si l’OM a récemment perdu face à Liverpool (3-0), le club dirigé par Roberto De Zerbi reste très attractif. L’entraîneur marseillais a même livré quelques confidences sur son mercato à Marseille.

Mercato OM : De Zerbi voulait trois joueurs clés

L’Olympique de Marseille a indéniablement changé de standing sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le bilan du technicien italien est globalement positif. Son OM a terminé deuxième du championnat la saison dernière et est proche de se qualifier pour les barrages de Ligue des champions. En dépit de la correction subie ce mercredi face à Liverpool (3-0).

Cette attractivité de l’OM se traduit aussi par des cibles de plus en plus prestigieuses sur le mercato. De Zerbi a lui-même donné quelques noms qui auraient pu enflammer le public du Vélodrome. Il notamment Kaoru Mitoma qu’il avait dirigé à Brighton. L’ailier japonais a fait l’objet d’une approche concrète de l’OM janvier dernier.

« On s’était renseignés pour Kaoru Mitoma », a avoué le coach marseillais sur la chaîne YouTube d’Antonio Cassano, Viva el Futbol. La direction de l’OM a également pisté Angelo Stiller. Le métronome de Stuttgart est aujourd’hui convoité par des géants comme le Real Madrid ou Manchester United.

D’autres renforts arrivent à Marseille

Enfin, le profil d’Ardon Jashari figurait aussi sur les tablettes marseillaises l’été dernier. Le milieu suisse a finalement rejoint l’AC Milan. Même si ces pistes n’ont pas abouti, elles confirment la nouvelle force de frappe olympienne. L’OM vise désormais des talents suivis par les meilleures écuries mondiales

La direction marseillaise vient d’ailleurs de boucler deux nouvelles signatures. Quinten Timber et Ethan Nwaneri sont arrivés ce mercredi à Marseille. Et d’autres renforts supplémentaires sont attendus d’ici la fin du mercato hivernal.

