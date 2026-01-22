Mercato OM : Un transfert rêvé sur le point de capoter ?

Le mercato hivernal de l’OM s’emballe avec les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri. Mais un troisième dossier semble sur le point de tomber à l’eau.

Mercato : L’OM en rétropédalage pour Himad Abdelli

La direction de l’Olympique de Marseille a franchi une étape clé de son mercato hivernal. Elle a accueilli ce mercredi deux nouvelles recrues. L’international néerlandais Quinten Timber a rejoint l’OM pour 4 millions d’euros. Alors qu’il n’avait plus que six mois de contrat à Feyenoord.

À ses côtés, le jeune Ethan Nwaneri arrive en prêt d’Arsenal. Sa polyvalence – capable d’évoluer sur l’aile droite ou au poste de numéro dix – offre une nouvelle dimension tactique à Roberto De Zerbi. Ces renforts apportent une profondeur de banc pour la suite de la saison.

FC Nantes : Double coup dur pour Ahmed Kantari

Mais une ombre plane sur une troisième arrivée à l’OM. Il est question de la piste menant à Himad Abdelli. L’international algérien aurait déjà une entente contractuelle avec les Olympiens. Sauf que la direction d’Angers SCO est très exigeante avant de le laisser partir. Elle réclamerait près de 4 millions d’euros pour libérer son capitaine de ses six derniers mois de contrat.

Un chantage financier pose problème

Le problème ? L’OM n’a pas l’intention de payer un tel montant pour un joueur en fin de contrat. Les discussions entre les deux écuries sont dans l’impasse. Et la récente sortie de Medhi Benatia n’arrange pas les choses. Le directeur sportif de l’OM adopte une posture très ferme sur ce dossier.

« Il faut rester lucide sur sa valeur », a-t-il martelé au micro de Canal Plus. Cette posture laisse entendre que la direction de l’Olympique de Marseille pourrait tout simplement se retirer des négociations en raison de son prix élevé. L’idée d’attendre le mois juillet pour signer gratuitement Himad Abdelli prend de l’ampleur.

Cette stratégie de poker menteur laisse le joueur de 25 ans dans l’incertitude la plus totale. Lui qui est actuellement envoyé en équipe réserve pour avoir tenter un forcing en interne. L’OM, en tout cas, ne semble pas prêt à céder au chantage financier du SCO d’Angers.

