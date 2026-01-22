Bonne nouvelle pour le PSG pour le choc contre Newcastle ?

À une semaine de la dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions et d’un choc contre Newcastle United, le PSG a reçu une bonne nouvelle en provenance de l’Angleterre. Explications.

Newcastle perd un taulier avant d’affronter le PSG

Ce mercredi soir, alors que Newcastle United menait 2-0 face au PSV Eindhoven, à l’occasion de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Bruno Guimaraes est sorti alors qu’il souffrait d’une cheville, juste avant la mi-temps.

Selon la presse anglaise, il est peu probable de voir le milieu de terrain de 28 ans être remis à temps pour faire le déplacement au Parc des Princes le 28 janvier prochain pour affronter le Paris Saint-Germain. Après la rencontre, Eddie Howe n’a d’ailleurs pas caché son inquiétude, livrant des déclarations prudentes, mais révélatrices.

« Ouais, il est un peu douloureux. C’est un problème de cheville, elle est gonflée. Après l’avoir vu, nous espérons que ce n’est pas grave, c’est difficile à savoir », a notamment déclaré le manager des Magpies en conférence de presse. L’entraîneur anglais a surtout insisté sur un détail préoccupant au micro de TNT Sports : « Bruno est le genre de joueur qui ne veut jamais sortir. Il veut toujours jouer, donc le fait qu’il soit sorti nous préoccupe. »

L’absence ou même une présence diminuée de l’international brésilien serait un coup dur dur pour les Anglais. Pour le PSG, cette blessure pourrait représenter une bonne nouvelle dans un contexte tendu.

Le staff parisien et Luis Enrique sont conscients que chaque détail comptera lors de cette ultime journée, où la qualification se jouera peut-être à la différence de buts. Affronter un Newcastle United privé de son capitaine et maître à jouer changerait sensiblement l’équilibre du match, notamment au milieu de terrain.

