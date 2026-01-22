OL : John Textor débouté à Londres, Eagle Football en danger

A cause du litige entre John Textor et Iconic Sports, l’OL avait une oreille tendue vers Londres où le tribunal britannique a débouté l’ancien président du club. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour Eagle Football.

Eagle Football : John Textor perd son appel contre Iconic Sports

La procédure en appel, engagée par John Textor contre le fonds d’investissement Iconic Sports, n’a pas abouti à un verdict favorable. Le patron d’Eagle Football a été débouté par la justice à Londres et une bataille juridique se profile. L’OL, club appartenant au groupe américain, suit cette affaire de loin.

Un procès aura donc lieu pour le règlement du différend entre John Textor et le bailleur de fonds Iconic Sports. « Un procès devrait bien avoir lieu dans les prochains mois et mettre à mal la position de l’ancien président de l’Olympique Lyonnais dans Eagle Football », indique le média Olympique-et-Lyonnais.

La direction du club rhodanien reste attentive à cette affaire, alors que l’équipe de Paulo Fonseca est en déplacement en Suisse pour affronter les Young Boys de Berne, jeudi, en Ligue Europa. Pour rappel, Iconic Sports a porté plainte contre John Textor pour exiger le remboursement des fonds alloués à ce dernier pour acheter l’OL à Jean-Michel Aulas, en décembre 2022.

90 M€ réclamés à Textor, l’OL attentive au procès annoncé

Le patron du fonds d’investissement, James Dinan, réclame plus de 90 millions d’euros, correspondant à 15,7 % de participation dans Eagle Football au moment du rachat du club de Lyon. John Textor avait promis l’entrée du Groupe à la Bourse de New York, ce qu’il n’a pas fait.

Selon les précisions du média spécialisé, Iconic Sports exige, « en vertu du contrat, le rachat de ses parts, correspondant à la somme investie plus des intérêts ». Mais l’homme d’affaires américain refuse de payer et doit donc se préparer à un nouveau procès sur le fond, devant la cour commerciale britannique, comme l’annonce la source.

