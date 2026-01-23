Mercato PSG : 100M€, le Qatar prépare une folie en Allemagne

Déterminé à renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait frapper un très gros coup en Allemagne. Le Qatar serait prêt à faire une folie pour satisfaire Luis Enrique.

Mercato PSG : Offensive confirmée pour un international français

Moins en vue cette saison, le PSG devrait être très actif sur le mercato de l’été à venir. En priorité, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos voudraient renforcer le secteur offensif avec du lourd. La cible prioritaire serait bien Michael Olise, l’attaquant français qui rayonne sous les couleurs du Bayern Munich.

Ces dernières heures, l’Insider Ekrem Konur confirme que le Qatar préparerait effectivement une offre estivale supérieure à 100 millions d’euros pour tenter d’attirer l’ailier de 24 ans au PSG. Très courtisé en Europe, Michael Olise est aujourd’hui l’un des attaquants les plus convoités du marché.

Arrivé en juillet 2024 pour 53 millions d’euros, l’ancien joueur de Crystal Palace devrait donc voir son avenir se jouer dans les prochains mois entre une tentative d’envergure du Paris SG ou d’un autre grand club européen et la volonté ferme du Bayern Munich de le conserver. D’ailleurs, les dirigeants bavarois seraient déjà passés à l’action pour verrouiller l’un de leurs atouts majeurs.

Le Bayern Munich prépare la contre-attaque pour Michael Olise

Alors que la seconde partie de saison commence à peine et qu’il reste encore beaucoup de matches à jouer, Michael Olise affiche déjà 21 passes décisives, toutes compétitions confondues. L’international français est donc lancé vers un record de Lionel Messi (30 passes décisives), vieux de 14 ans.

Le protégé de Vincent Kompany, décisif presque chaque week-end avec le Bayern Munich, pourrait devenir le meilleur passeur sur une seule saison. Lui qui n’était guère connu par le public allemand à son arrivée l’été 2024 est devenu le chouchou de l’Allianz Arena, qui se délecte de ses prouesses chaque weekend.

Meilleur passeur et troisième meilleur buteur de Bundesliga, le natif de Londres se régale au sein d’une équipe totalement dominatrice. Et tout logiquement, les performances XXL d’Olise accentuent l’intérêt et la convoitise d’autres cadors du vieux continent. D’après Sport Bild, la direction du Bayern Munich travaille donc en coulisses sur la prolongation de son numéro 17.

Le club allemand veut rapidement boucler le dossier et serait prêt à offrir au joueur le même salaire que la star anglaise Harry Kane et Jamal Musiala. L’objectif du Rekordmeister serait de parvenir à ses fins avant la prochaine Coupe du Monde, où la cote de Michael Olise pourrait encore grimper. Actuellement lié jusqu’en juin 2029, Michael Olise est évalué à 130 millions d’euros sur Transfermarkt.

