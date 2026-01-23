OM-RC Lens : Deux bonnes nouvelles pour De Zerbi (Officiel)

L’OM frappe fort avant la réception du RC Lens ce samedi. L’entraîneur Roberto De Zerbi a enregistré deux nouveaux renforts pour ce choc au Vélodrome.

OM : De Zerbi s’offre deux nouveaux talents avant le RC Lens

C’est ce samedi soir que l’Olympique de Marseille accueille le leader du championnat, le RC Lens. Huit séparent les deux équipes. Les hommes de Roberto De Zerbi devront donc s’imposer afin de relancer dans la course au titre. Et avant ce choc, l’OM passe en mode turbo.

La direction marseillaise a officialisé ce vendredi le recrutement de Quinten Timber. Le milieu de terrain arrive de Feyenoord pour un montant de 4,5 millions d’euros. Il s’est engagé avec le club phocéen jusqu’en 2030. Cette opération permet à l’OM de sécuriser un talent convoité.

Son arrivée est une véritable aubaine tactique pour De Zerbi. Quinten Timber est capable d’évoluer au poste de relayeur ou dans un registre plus offensif. Le joueur de 24 ans apportera ainsi une densité physique et une capacité de projection qui faisaient parfois défaut à l’OM.

❗️Premier entraînement collectif pour Timber.



Nayef Aguerd est bien de retour.



[📸@OM_Officiel] pic.twitter.com/g5nqd8S2Xv — Massilia Zone (@MassiliaZone) January 23, 2026

Ethan Nwaneri est lui aussi attendu au Vélodrome

Son volume de jeu sera un atout précieux ce samedi lors la réception du RC Lens au Vélodrome. L’autre bonne nouvelle pour De Zerbi concerne la conclusion du dossier Ethan Nwaneri. Le jeune prodige d’Arsenal a passé sa visite médicale sans encombre. L’officialisation de sa signature devrait tomber sous peu.

Avec ces deux arrivées, l’Olympique de Marseille injecte du sang neuf et du talent dans son effectif. Ce recrutement hivernal confirme une volonté claire de rendre l’équipe de Roberto De Zerbi très compétitive en cette seconde partie de saison. Ces deux joueurs devraient présents face au RC Lens.

