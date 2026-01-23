Mercato OM : L’OGC Nice veut chiper une pépite à Marseille

La direction de l’OM met les bouchées doubles pour s’attacher les services d’un jeune latéral droit. Mais l’OGC Nice joue les trouble-fêtes.

Mercato : L’OGC Nice bouscule l’OM pour Genesis Antwi

La dernière ligne droite du mercato hivernal promet d’être électrique entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Au cœur de cette bataille : Genesis Antwi. La direction de l’OM pensait avoir pris une sérieuse option sur l’arrivée du jeune arrière droit de Chelsea. Mais voilà que le Gym s’immisce dans le dossier pour tenter de doubler son rival du sud de la France.

Le média britannique TEAMtalk explique en effet que le club entraîné par Claude Puel ne compte pas laisser le champ libre aux Phocéens. L’entraîneur niçois désire colmater les brèches d’une défense en souffrance durant ce mercato. Il ne serait donc pas opposé au profil de l’international espoir suédois.

Les négociations pour détourner Genesis Antwi de l’OM devraient s’intensifier. Le latéral droit de 18 ans brille avec la réserve de Chelsea. Il a disputé 18 rencontres cette saison pour 4 passes décisives et 2 buts. Il est lié aux Blues jusqu’en juin 2028. Le déloger du club londonien ne sera pas une mince affaire.

Son prix va certainement grimper en flèche

En plus de l’OM et l’OGC Nice, l’AS Rome suivrait également de près la situation du défenseur suédois. Sa valeur marchande est estimée à 350 000 euros sur Transfermarkt. Mais cette forte concurrence devrait faire grimper les enchères.

Chelsea est consciente de la valeur de son jeune joueur et ne le laissera pas partir pour une somme dérisoire. Reste à savoir qui de l’OM, l’OGCN et la Roma raflera la mise dans ce dossier.

