Mercato PSG : L’incroyable deal Dro Fernandez avec le Barça

D’accord avec le Paris Saint-Germain depuis plusieurs jours, Dro Fernandez, qui dispose d’une clause libératoire de 6 millions d’euros, cependant, l’affaire ne se concrétise toujours pas et des doutes naissent dans l’esprit des uns et des autres. Ce vendredi matin, RMC Sport a fait le point sur ce dossier en expliquant pourquoi le transfert n’est pas encore signé. L’opération pourrait même capoter.

« Le dossier continue de traîner, notamment à cause d’un Barça furieux de la décision de son joueur. Le PSG veut protéger sa relation avec les Catalans. Le dossier a vraiment tendu le club catalan, même si le PSG n’y est pour rien, car le milieu offensif a fait le choix de ne plus y jouer. Ce feuilleton n’est pas sans rappeler la situation d’Ousmane Dembélé en 2023.

À l’époque, le futur Ballon d’or avait lui aussi levé sa clause et le deal avait mis plusieurs semaines à se matérialiser. Peut-on imaginer que le deal n’aille pas au bout ? Certains proches du dossier n’écartent pas l’hypothèse, mais tous veulent croire que Dro va signer à Paris », explique le média sportif. Le dossier pourrait finalement se conclure autour d’un accord inattendu entre les deux clubs.

Des relations à préserver et des impôts à éviter

Alors que son entraîneur Hansi Flick croyait en lui et lui avait fait jouer 5 matches depuis le début de saison, Dro Fernandez a décidé de quitter le Barça pour rejoindre le PSG, convaincu notamment par le projet sportif « irrésistible » présenté par Luis Enrique, qui a fait le déplacement à Barcelone pour le convaincre personnellement.

Mais alors que tout le monde s’accordait à dire le week-end dernier que le transfert de Dro au PSG était imminent puisque le club avait décidé de lever sa clause libératoire très abordable de 6 millions d’euros, l’affaire n’est toujours pas réglée. La presse catalane a rapidement fait savoir que le Barça espérait finalement négocier un transfert pour récupérer 10 millions d’euros, soit 4 millions de plus que la clause.

Pourquoi le PSG ferait-il cette fleur au Barça ?

Pour protéger sa relation avec le club catalan, selon Sport ou encore RMC Sport. Les relations ont pu être tendues entre les deux clubs ces dernières années, mais se sont normalisées dernièrement. Le départ de Dro passe déjà très mal à Barcelone et le PSG pourrait donc accepter de payer un peu plus pour ne pas froisser davantage Joan Laporta.

Mais comme suggéré par Marca, il pourrait aussi s’agir d’une histoire d’impôts. En effet, si le PSG décide de payer la clause, il devra en réalité donner cette somme à Dro, puisqu’en Espagne, ce sont les joueurs qui doivent payer leur clause libératoire. Dro n’a évidemment pas 6 millions d’euros sur son compte en banque et c’est le PSG qui devra lui avancer la somme.

Et justement, là est le problème, cette somme pourrait être imposable en France, car considérée comme une avance sur salaire. Pour s’éviter de payer des impôts importants, le club de Nasser Al-Khelaïfi pourrait donc privilégier un transfert, quitte à payer un peu plus que prévu. Cela reste à confirmer, mais toutes ces raisons semblent expliquer pourquoi ce dossier traîne en longueur depuis une semaine.

