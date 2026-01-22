Reims-ASSE : Un spectacle jamais vu vous attend !

Pour la réception de l’ASSE, le Stade de Reims s’apprête à offrir bien plus qu’un simple match ce samedi. Entre enjeux sportifs et animations spectaculaires, les supporters vivent déjà l’événement comme un rendez-vous incontournable.

Reims met le paquet pour attirer les foules face à l’ASSE

Avec 14 000 billets déjà vendus, le Stade de Reims semble avoir trouvé la recette pour combler ses tribunes. Les animations promises vont bien au-delà des traditionnels chants et fumigènes. Pour l’entrée des équipes, un impressionnant spectacle pyrotechnique est prévu, de quoi promettre des frissons dès les premières secondes. Les dirigeants ne s’arrêtent pas là.

Un funambule pourrait traverser le stade à plusieurs mètres du sol si le prochain palier de remplissage est atteint, promettant un moment insolite et spectaculaire. L’idée de mêler football et performances artistiques n’est pas nouvelle, mais Reims semble vouloir la porter à un niveau inédit. Cette stratégie vise autant à remplir le stade qu’à offrir une expérience mémorable aux spectateurs.

🔓 14 000 supporters, c'est fait ✅



Avant #SDRASSE, les joueurs auront un accueil haut en couleurs avec un show pyrotechnique 🎇



🏟️ Au prochain palier, un funambule au-dessus du stade ! On compte sur vous ⤵️ — Stade de Reims (@StadeDeReims) January 21, 2026

Un duel chaud sur le terrain et dans les tribunes

Sportivement, le choc s’annonce tout aussi intense. Saint-Etienne et Reims jouent gros : une victoire peut propulser le vainqueur vers les premières places du classement, tandis que le perdant risque de voir ses rivaux pour la montée prendre le large. L’atmosphère promet d’être électrique, amplifiée par des supporters passionnés, habitués à faire vibrer le stade avec chants, fumigènes et encouragements sans relâche.

Si le spectacle pyrotechnique et le funambule font rêver, le véritable suspense restera sur le terrain. Ce Reims-ASSE s’annonce comme un rendez-vous où football et show se confondent pour le plus grand plaisir des fans.

