Coup de théâtre à l’ASSE : Lucas Stassin fait une promesse !

Lucas Stassin était fortement pressenti pour quitter le navire ASSE. Mais le jeune attaquant belge aurait tenu une nouvelle promesse à l’AS Saint-Etienne.

Mercato : Lucas Stassin a vécu une période difficile à l’ASSE

La direction de l’AS Saint-Étienne a fait preuve d’une grande fermeté concernant Lucas Stassin. Plusieurs clubs étrangers avaient en effet tenté de recruter le prodige belge l’été. Mais l’ASSE est resté inflexible. Elle a même décliné une offre de 30 millions d’euros du CSKA Moscou pour son jeune buteur.

Cette décision a naturellement pesé sur le moral et la condition physique de Lucas Stassin. Car ce dernier souhaitait impérativement rejoindre une formation plus huppée, plutôt que d’être relégué en Ligue avec les Verts. Ce blocus de l’ASSE a lourdement impacté son efficacité. Le joueur de 21 ans n’ayant inscrit que 4 buts en première partie de saison.

Lucas Stassin a traversé une longue période de doute à Sainté, suscitant parfois des tensions dans le vestiaire. Si bien que son départ durant ce mercato hivernal était un temps envisagé. Sauf que la situation a radicalement changé en coulisses.

Il promet désormais de s’investir totalement à Saint-Etienne

Comme l’indique le site Peuple Vert, Lucas Stassin a pris une résolution forte en interne. Il compte réaliser une seconde moitié d’exercice exceptionnelle sous la tunique verte. Le joueur formé à Anderlecht est à présent totalement tourné vers les objectifs collectifs de l’AS Saint-Étienne.

Ce revirement psychologique est perçu comme une excellente nouvelle par le staff d’Eirik Horneland. Sachant que Lucas Stassin affiche une détermination à propulser l’ASSE vers l’élite. Les Verts sont actuellement troisièmes du championnat après dix-neuf journées. Ils attendent beaucoup de leur jeune crack.

