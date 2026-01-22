Ligue Europa : L’OL en pleine galère pour son voyage à Berne ?

L’OL va regagner la France depuis Berne… en bus, un choix qui interroge autant qu’il amuse. Une décision qui révèle les défis logistiques et financiers d’un club pourtant habitué aux standards européens.

Un retour inattendu… et économique pour l’OL

Alors que les déplacements en Ligue Europa se font généralement en avion, l’OL a opté pour un retour en car depuis la capitale suisse. Une information relayée par Le Progrès qui n’a pas manqué de faire réagir supporters et observateurs. Loin d’être une simple anecdote, ce choix met en lumière les contraintes auxquelles le club doit faire face, malgré son statut de leader de sa phase de groupe et quatrième de Ligue 1.

Lyon avait pourtant voyagé à l’aller en avion, avec un décollage à 14h15. Mais pour le retour, le club a manifestement privilégié une option moins coûteuse, sans pour autant compromettre le confort des joueurs. Moins de quatre heures de route suffisent pour rejoindre Décines, permettant à l’effectif de rester opérationnel pour la séance d’entraînement prévue l’après-midi du vendredi avant le match de championnat contre Metz.

Pragmatique ou contrainte financière ?

Officiellement, l’OL n’a pas détaillé les raisons de ce choix. Selon plusieurs sources, il s’agirait d’une combinaison de rationalisation des coûts et d’adaptation à l’agenda chargé de la saison. Dans un contexte où la prudence budgétaire est de mise, même les clubs européens de haut niveau repensent leurs dépenses pour respecter le Fair-Play Financier et maintenir une gestion durable.

Pour les joueurs, le voyage nocturne ne devrait pas perturber la récupération, et le confort du car semble suffisant pour préserver leur performance. Cependant, cette décision pourrait influencer l’image du club à l’international, où chaque détail logistique compte pour séduire partenaires et futurs talents.

Une saison 2025-2026 déjà singulière

Ce retour en bus restera sans doute un épisode marquant de cette saison lyonnaise. Pragmatique ou révélateur de limites financières ? Les semaines à venir, et notamment les prochains déplacements européens, permettront d’y voir plus clair. En attendant, l’OL illustre un dilemme croissant dans le football moderne : concilier ambition sportive et gestion rigoureuse, parfois… sur quatre roues plutôt qu’à 10 000 mètres d’altitude.

