Mercato PSG : L’annonce choc sur le successeur de Dembélé !

Ousmane Dembélé est au cœur d’une longue discussion avec le PSG sur son avenir. Alors que la prolongation du Ballon d’Or 2025 traîne, le nom de Bradley Barcola est déjà évoqué comme son futur successeur au Paris Saint-Germain.

Bradley Barcola, l’autre cauchemar des défenses

Depuis le début de la saison, Bradley Barcola fait trembler les défenses adverses grâce à sa capacité exceptionnelle à éliminer son vis-à-vis. Pourtant, malgré ses dribbles et sa vitesse fulgurante, le jeune numéro 29 peine à conclure devant le but. Ses performances en font un joueur irrésistible à suivre, mais la finition reste son point faible.

Lire aussi : Prolongation de Dembélé au PSG : Al-Khelaïfi prend enfin la parole

À voir

Mercato ASSE : Le pari audacieux de Saint-Étienne et Horneland !

Cette comparaison avec Ousmane Dembélé n’est pas anodine. Comme le souligne Laurent Perrin dans un tchat avec ses lecteurs du Parisien : « Comme Dembélé, Barcola possède cette faculté de trouver des failles et de contourner un bloc. C’est un joueur exceptionnel, buteur et passeur décisif ». Une déclaration qui place déjà l’ailier français dans la lignée des grands talents offensifs du PSG.

Mercato : le PSG veut conserver son joyau

Alors que Liverpool et le Bayern observent attentivement l’ailier de 23 ans, le PSG semble déterminé à ne pas céder à la tentation de le vendre. Laurent Perrin ne laisse aucun doute : « Luis Enrique et Luis Campos n’ont aucune envie de le laisser filer. » Le club parisien mise sur la pépite pour l’avenir, conscient que, malgré des semaines de doute, Barcola reste un atout stratégique majeur.

Le message est clair : à l’image de Dembélé, dont la carrière a décollé après des débuts hésitants, Barcola bénéficie d’une marge de progression énorme. Son potentiel à transformer des matchs par sa capacité d’élimination et ses passes décisives en fait un joueur clé du PSG, mais aussi un nom très convoité sur le marché européen.

Barcola, héritier de Dembélé au PSG ?

Depuis ses premiers pas, Ousmane Dembélé a connu des débuts difficiles dans la finition. Mais aujourd’hui, il s’impose comme un serial buteur capable de faire basculer n’importe quelle rencontre. Bradley Barcola suit, semble-t-il, une trajectoire similaire. Sa rapidité, sa vision de jeu et sa capacité à déséquilibrer les défenses en font un successeur naturel.

Le PSG tient entre ses mains un joyau offensif. La comparaison avec Dembélé n’est plus un simple compliment, mais un avertissement pour l’Europe : Barcola est là, et il est prêt à marquer l’histoire du club. Les prochains mois s’annoncent décisifs pour le mercato parisien et pour l’ascension de ce jeune prodige.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Grosse inquiétude à Paris avant Auxerre

À voir

Ligue Europa : L’OL en pleine galère pour son voyage à Berne ?

PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Luis Enrique

Sporting-PSG : Tension à Paris, le coupable est désigné !