OM-Liverpool : De Zerbi explose après le but humiliant de Szoboszlai

Roberto De Zerbi n’est pas prêt de s’en remettre. L’OM a subi une lourde défaite face à Liverpool (0-3) au Vélodrome. Le coup franc éclair de Dominik Szoboszlai continue de faire débat, et l’Italien n’a pas caché sa colère après le match.

OM-Liverpool : Szoboszlai fait plier Marseille avec un but qui fait jaser

Le Vélodrome a assisté à une scène que les supporters marseillais auront du mal à oublier. Sur une faute de Balerdi sur Gravenberch, Dominik Szoboszlai a décoché un coup franc d’une précision chirurgicale, envoyant le ballon directement derrière le mur phocéen. La stupeur a envahi les tribunes et les réseaux sociaux. Comment l’OM a-t-il pu laisser un joueur tirer ainsi, sans qu’aucun Marseillais ne se couche pour bloquer la trajectoire ?

Lire aussi : OM-Liverpool : De Zerbi frappé par un terrible coup dur !

À voir

Ligue Europa : L’OL en pleine galère pour son voyage à Berne ?

Hamed Traoré a tenté de s’expliquer après le match : « On ne s’est pas compris, je crois. Je ne saurai pas te dire moi, normalement, on met quelqu’un en bas, je n’arrive pas à t’expliquer, c’est compliqué… On est optimiste, positif, on va essayer de pousser jusqu’au bout. Si ça passera par une victoire à Bruges ? Il faut, oui. » Le message est clair : les Marseillais gardent espoir malgré la défaite, mais ce but restera une cicatrice difficile à oublier.

De Zerbi fulmine : « si on ne fait pas le crocodile, il ne fallait pas sauter »

Roberto De Zerbi, visiblement exaspéré, n’a pas mâché ses mots sur l’organisation défensive du coup franc. « Personne ne s’est couché sur le coup franc parce qu’on s’est organisé de cette façon. Le gardien a été écouté, il préférait qu’il n’y ait pas de joueur, mais si on ne fait pas le crocodile, il ne fallait pas sauter », a-t-il expliqué, faisant référence à cette technique consistant à allonger un joueur derrière le mur.

L’entraîneur italien a également reconnu les limites de son équipe face à la puissance des Reds : « La première période a été plutôt équilibrée. On a pris un but stupide. Ensuite, en deuxième période, on a laissé plus d’espaces, on a eu quelques occasions, mais on n’en a pas concrétisé. Quand le jeu est ouvert, ils sont plus forts. On n’a clairement pas fait notre meilleur match. » Malgré tout, De Zerbi reste lucide : l’OM aura une dernière chance de se relancer en Ligue des Champions à Bruges la semaine prochaine.

Marseille, une tête basse mais l’espoir intact

Cette défaite plonge Marseille dans une inquiétante semaine pour les clubs français en Ligue des Champions, avec désormais trois revers en autant de rencontres. Les Marseillais pointent tristement à la 19e place du classement, mais gardent une marge de manœuvre avant la prochaine échéance européenne.

Si la performance collective laisse à désirer, l’état d’esprit de l’équipe semble rester positif. L’OM sait qu’il faudra corriger ses erreurs défensives, et surtout revoir sa stratégie sur coups francs, pour éviter de revivre l’humiliation infligée par Szoboszlai. Une leçon douloureuse pour les hommes de Roberto De Zerbi, mais nécessaire pour ne pas sombrer complètement dans la compétition.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : Benatia jette un coup de froid sur le dossier Abdelli

À voir

Mercato PSG : L’annonce choc sur le successeur de Dembélé !

Mercato OM : La première recrue affole déjà Marseille !

Mercato OM : Marseille s’agite, deux recrues débarquent !