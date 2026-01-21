Mercato OM : Benatia jette un coup de froid sur le dossier Abdelli

Himad Abdelli pourrait bien rejoindre l’OM au cours de ce mercato d’hiver, mais le dossier reste délicat. Medhi Benatia, directeur du football, entretient le suspense tout en affirmant l’intérêt du club pour le milieu algérien.

L’Olympique de Marseille frappe fort sur ce mercato hivernal. Après la vente de Robinio Vaz à l’AS Roma, les Phocéens ont bouclé l’arrivée du milieu hollandais Quinten Timber en provenance de Feyenoord. Libre de tout contrat en juillet, Timber était en froid avec son entraîneur Robin van Persie et souhaitait quitter le club avant la fin de son bail. Présent au Vélodrome pour le choc de Ligue des Champions face à Liverpool, Medhi Benatia s’est exprimé sur le dossier.

« Timber a signé quatre ans et demi, c’est un joueur d’un très bon niveau, confirmé même s’il est relativement jeune. Au départ, on s’est mis sur lui il y a quelques mois. C’était pour une arrivée la saison prochaine, mais dans les discussions on a compris que ça lui convenait de sortir maintenant », a-t-il expliqué. L’anticipation du club et la promesse d’un entraîneur reconnu comme Roberto De Zerbi ont pesé dans la décision du joueur.

Mercato OM : La mise au point de Medhi Benatia pour Himad Abdelli

Si Timber est désormais officiel, le cas Himad Abdelli reste épineux. Le milieu algérien, sous contrat avec le SCO d’Angers jusqu’en juin, est très apprécié par l’OM. Le club phocéen a formulé une offre de 2 M€, jugée insuffisante par les dirigeants angevins qui en attendent 4 M€. Malgré tout, Medhi Benatia ne cache pas l’intérêt du club phocéen pour le joueur.

« C’est un joueur qu’on aime beaucoup, qui a montré beaucoup d’attachement pour venir. On est sur le même cas que Timber. On parlait d’une arrivée en juillet parce qu’il est libre. Mais il y a de très bonnes relations entre notre président et le président d’Angers. Pablo (Longoria) a essayé d’être classe et a anticipé les discussions. Mais il faut rester cohérent sur la valeur du joueur », a fait savoir le marocain. Le suspense reste entier : l’OM pourrait patienter jusqu’à l’été pour finaliser le transfert, tout en se laissant la possibilité de renforcer le milieu avec un autre profil si besoin.

Autre mouvement du mercato marseillais, le prêt d’Ethan Nwaneri par Arsenal offre une alternative intéressante. « Nwaneri, c’est une opportunité de prêt. C’est une chance de les faire grâce à notre entraîneur, on sait très bien qu’en France, on aime le chahuter, mais c’est un coach reconnu qui propose du jeu », a expliqué Benatia. Le jeune Anglais viendra compléter l’effectif au milieu, déjà renforcé par Timber, tout en laissant à Abdelli le temps de décider de son avenir.

Avec ce mercato, l’OM démontre sa capacité à anticiper, tout en gardant une marge de manœuvre financière et sportive. Abdelli rejoindra-t-il la Canebière cet hiver ou faudra-t-il patienter jusqu’à l’été ? Le suspense reste entier, et Marseille continue de faire parler de lui sur le marché.

