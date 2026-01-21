Mercato ASSE : Le pari audacieux de Saint-Étienne et Horneland !

L’ASSE ne bouge pas pendant ce mercato hivernal, mais loin d’être une catastrophe, cette inertie pourrait bien devenir une opportunité en or pour sa jeunesse prometteuse. Eirik Horneland parie sur ses pépites pour relancer les Verts vers la Ligue 1.

ASSE : un mercato au point mort, mais pas sans opportunité

À la 3e place de Ligue 2, Saint-Étienne n’a encore enregistré aucun renfort depuis l’ouverture du mercato hivernal. Les blessures répétées et les performances irrégulières de certains cadres compliquent la tâche de l’équipe du Forez. Pourtant, malgré un début de saison plus laborieux que prévu et une victoire poussive contre Clermont (1-0), l’ASSE garde les yeux rivés sur la montée en Ligue 1.

Kilmer Sports Ventures avait identifié trois besoins clés : un défenseur central pour remplacer Maxime Bernauer, un latéral gauche en doublure d’Ebenezer Annan et une sentinelle pour combler le vide laissé par Pierre Ekwah. Mais aucun recrutement n’a encore été concrétisé. Le dossier Gessime Yassine, perdu au profit de Strasbourg, illustre les frustrations de janvier. Pourtant, ce calme apparent pourrait bien profiter aux jeunes talents stéphanois.

Kévin Pedro : la relève est prête

Formé au club, le défenseur central Kévin Pedro, 19 ans, est l’une des grandes promesses à saisir cette saison. Titularisé lors des deux dernières journées de Ligue 2, le natif de Carcassonne bénéficie de la blessure de Maxime Bernauer, offrant une opportunité rare à ce poste stratégique. Prolongé jusqu’en 2030, il incarne la volonté de l’ASSE de miser sur l’avenir.

Eirik Horneland le considère désormais comme le n°3 dans la hiérarchie des centraux, derrière Nadé et Lamba. Les jeunes comme Pedro démontrent que Saint-Étienne possède une réserve de talents prête à répondre présent, malgré l’absence de nouveaux recrutements. La stratégie du club s’inscrit donc dans la continuité, mêlant expérience et jeunesse pour créer un équilibre prometteur.

Horneland : confiance totale à la jeunesse

Au-delà de Pedro, d’autres jeunes joueurs se voient offrir leur chance. Paul Eymard, 19 ans, ou encore Luan Gadegbeku, 18 ans, ont débuté cette saison chez les professionnels. Devant, Nadir El Jamali, également 18 ans, a déjà 14 apparitions. Même Djylian N’Guessan, courtisé par Chelsea, reste au club, symbole de la politique de fidélisation et de formation.

Horneland, peu emballé par le marché hivernal, l’a clairement exprimé en conférence de presse : « Ces joueurs sont dans un club où ils peuvent grandir et s’exprimer (…) la moyenne d’âge est plutôt basse mais je vois beaucoup de bonnes choses pour le futur ». Ce pari sur la jeunesse pourrait bien transformer le mercato au point mort en un atout stratégique pour Saint-Étienne et ses ambitions en Ligue 1.

