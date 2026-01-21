PSG : Luis Enrique soulagé, deux renforts arrivent !

Le PSG a été battu mardi soir par le Sporting Lisbonne (2-1). Mais Luis Enrique peut retrouver le sourire. Il récupère deux joueurs clés.

PSG : Luis Enrique récupère Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye

Le Paris Saint-Germain traverse un période compliquée. Les hommes de Luis Enrique ont chuté face au Sporting Lisbonne (2-1) en Ligue des champions. Cette défaite compromet leur chance d’accéder directement aux 8es de finale. Paris a cependant reçu une bonne nouvelle concernant son effectif.

Le Parisien le confirme, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye sont de retour dans la capitale française. Les deux internationaux ont eu quarante-huit heures de repos suite à une finale de Coupe d’Afrique des Nations particulièrement intense. Le Marocain et le Sénégalais sont déjà de retour aux affaires.

Ces renforts sont une véritable bouffée d’oxygène pour Luis Enrique. L’entraîneur du PSG fait face à une cascade de forfaits. Récupérer ces deux éléments lui permettra de dynamiser son groupe. Le staff médical reste tout de même très prudent.

Ils vont passer des examens médicaux

Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye vont passer des examens approfondis dès leur arrivée au centre d’entrainement à Poissy. L’enjeu est d’évaluer l’état de fatigue des deux finalistes africains. Le PSG veut surtout savoir s’ils peuvent postuler immédiatement à une place de titulaire. Dans le cas contraire, ils seront ménagés lors du prochain match contre Auxerre. Une décision sera prise dans les jours à venir.

