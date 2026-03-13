OM : Habib Beye opère un choix fort contre l’AJ Auxerre !

En ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’OM accueille l’AJ Auxerre ce vendredi soir au stade Vélodrome. À quelques heures de cette rencontre, découvrez le groupe convoqué par Habib Beye, le coach marseillais.

L’OM face à Auxerre sans Leonardo Balerdi

L’Olympique de Marseille (3e) a dévoilé ce vendredi matin le groupe retenu par Habib Beye pour la réception de l’AJ Auxerre (16e) au Vélodrome, à 20h45, en ouverture de la 26ᵉ journée de Ligue 1. Après avoir battu l’Olympique Lyonnais puis le Toulouse FC en championnat, les Marseillais espèrent enchaîner une troisième victoire pour conserver sa place sur le podium, à égalité de points avec Lyon.

Pour ce match, Habib Beye a dévoilé un groupe de 22 joueurs. Mais l’entraîneur de l’OM devra composer sans son capitaine Leonardo Balerdi, ainsi que Bilal Nadir et Nayef Aguerd. Officiellement, Balerdi souffre d’une gêne musculaire, mais certaines sources évoquent une décision du staff. Après les nombreuses critiques sur les dernières prestations du défenseur central argentin, Beye et ses adjoints auraient fait le choix de permettre au joueur de 27 ans de souffler un peu.

L’OM affronte donc les hommes de Christophe Pélissier sans son numéro 5. Concernant, Nayef Aguerd, il ne devrait pas revenir avant la fin de la saison marseillaise en vue en de la Coupe du Monde 2026. À noter la présence dans le groupe d’Ange Lago (21 ans), jeune avant-centre ivoirien du centre de formation, auteur de six buts en 17 matchs de National 3 cette saison.

Le groupe de l’OM pour affronter Auxerre

Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot

Défenseurs : Egan-Riley, Emerson, Medina, Pavard, Weah

Milieux : Abdelli, Højbjerg, Kondogbia, Nnadi, Timber, Vermeeren

Attaquants : Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Lago, Nwaneri, Paixão, Traoré.

