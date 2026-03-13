ASSE :Décisif, Davitashvili lance le sprint final vers la L1

Zuriko Davitashvili, meilleur buteur de l’ASSE, a lancé le sprint final, à 8 matchs de la fin de la Ligue 2.

ASSE : Montanier prévient son équipe contre le relâchement

Actuelle deuxième de la Ligue 2, à deux points du leader l’ESTAC, l’ASSE tient l’un des billets pour la montée directe en Ligue 1. Toutefois, cette position n’est que provisoire, car il reste encore 8 matchs à disputer. Conscient de cette réalité, Philippe Montanier a demandé à ses joueurs de rester focaliser sur leur objectif, afin d’éviter un éventuel relâchement.

« Ces cinq victoires consécutives ne nous garantissent rien pour l’avenir. On se doit d’être concentré, de ne pas oublier ce qu’on a fait, mais de remettre les compteurs à zéro. Face au Red Star, c’était très difficile. Gagner durement montre qu’on n’a pas de marge et qu’on se doit d’être à 100 % de nos capacités », a-t-il recommandé.

Zuriko Davitashvili privilégie la performance collective

Quant à Zuriko Davitashvili, il estime que l’AS Saint-Etienne ne pourra atteindre son but que collectivement. « Oui, mes statistiques vont bien ! Ça aide surtout l’équipe à prendre des points, mais c’est surtout collectivement qu’il faut continuer (à performer, ndlr) », a-t-il déclaré.

Auteur de 11 buts et 3 passes décisives en 22 matchs disputés en Ligue 2 cette saison, l’attaquant géorgien est le meilleur buteur des Verts. Deuxième buteur du championnat, derrière Tawfik Bentayeb de l’ES Troyes (13 buts), il est en course pour le titre de meilleur buteur de la Ligue 2.

Davitashvili : « J’ai envie de marquer davantage et de faire des passes décisives »

Néanmoins, il ne pense pas à ses statistiques ou performances individuelles, mais plutôt aux résultats collectifs de l’ASSE.

« L’objectif de cette fin de saison est d’abord celui de l’équipe. Bien sûr, personnellement, j’ai envie de marquer plus de buts. Ce serait bien pour moi comme pour l’équipe. Mais sur le plan comptable, je n’ai pas d’objectif précis. J’ai envie de marquer davantage, mais aussi de faire des passes décisives », a promis Zuriko Davitashvili.

